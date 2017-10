PanPers/ Video, Luca Peracino vittima dello scherzo di Corti e Onnis (Le Iene)

PanPers, Luca Peracino vittima dello scherzo de Le Iene: Alessandro Onnis e Stefano Corti, con la complicità di Andrea Pisani, hanno raggirato il membro del duo comico

PanPers protagonisti dello scherzo de Le Iene (Facebook)

PanPers, noto duo comico composto da Luca Peracino e Andrea Pisani, protagonisti dello scherzo de Le Iene, in onda questa sera 29 ottobre 2017. La vittima è Luca, con Andrea complice dei due inviati Alessandro Onnis e Stefano Corti: invitati in Sardegna in un villaggio per uno spettacolo, i due comici vengono accolti dalla bellissima Marta. Una ragazza che Luca dimostra di apprezzare subito, che spiega ai due di Torino cosa dovranno fare e cosa accadrà. Uno spettacolo con il motto “In Sardegna si ride molto, molto”. Arrivati all’hotel, i Panpers ricevono un’accoglienza da star: la direzione dà loro il benvenuto e Luca, ignaro di cosa gli sta per accadere, è felice. Un’avventura in cui un videomaker li affiancherà per i backstage della loro esperienza e che sarà anche un po’ troppo invadente e pretenzioso. La sera prima dello spettacolo, il direttore della struttura li presenta al pubblico e c’è grande entusiasmo. Ma di mezzo ci sono Le Iene e Luca Peracino vivrà due giorni di delusioni e figuracce...

LO SCHERZO A LUCA PERACINO

Alessandro Onnis e Stefano Corti, dopo il discorso di presentazione dei Panpers, spiegano al pubblico che è tutto uno scherzo e gli dice di non ridere al loro spettacolo, anzi: fare tutto il contrario. Il giorno dopo, successivamente ad una mattinata di mare con i massaggi di Marta e di un'altra bella amica, i Panpers si esibiscono: un flop totale, nessuna risata e tanta freddezza, con qualcuno che si addormenta anche. E Luca Peracino non se ne capacita: “Ma io non ho capito cos’è successo, non mi sono mai trovato in una situazione del genere”. Anche se il più grande dispiacere è per Marta, che però non ha seguito tutto lo spettacolo. E il mattino seguente scocca la scintilla: i due vanno in camera e Luca viene amanettato. Tutto perfetto, fino all'arrivo del fidanzato di Marta, che scoppia in una scenata di gelosia e minaccia di picchiarlo, con il comico legato al letto. Tutto fino all'arrivo dei due inviati de Le Iene, che svelano che in realtà è stato tutto uno scherzo. Con la complicità del collega-amico Andrea... Clicca qui per vedere il video.

