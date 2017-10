Platinette & il suo hater/ L'incontro con l'utente che lo ha offeso e insultato sui social (Le Iene Show)

29 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Platinette & il suo hater a Le Iene Show

Prosegue la missione di Mary Sarnataro, che per Le Iene Show ha intrapreso un viaggio nel mondo degli haters. Platinette sarà protagonista del servizio di oggi, domenica 29 ottobre 2017. Il conduttore radiofonico e televisivo, all'anagrafe Mauro Coruzzi, avrà così modo di incontrare una delle tante persone che sui social si scatena contro di lui con commenti offensivi e insulti. Faccia a faccia tra Platinette e il suo hater: la Iena ha organizzato un incontro tra il noto personaggio televisivo e l'utente, che in diverse occasioni lo ha attaccato in rete. Una piccola parentesi in Mediaset per Platinette, che in queste settimane è protagonista in Rai con Tale e quale show, dove ha dimostrato di non essere utile solo per dibattiti. Nota per la verve con la quale fomenta le polemiche, Platinette affronterà dunque con Le Iene Show un suo hater. Sarà interessante seguire l'incontro e le reazioni durante il faccia a faccia su Italia 1.

LE IENE, LA CONFESSIONE DI PLATINETTE SUL SUO PASSATO DA ETERO

Platinette stava per diventare padre: lo stesso Mauro Coruzzi (questo il nome all'anagrafe) lo ha raccontato in un'intervista. «Io e la mia fidanzata dell’epoca decidemmo di non portare avanti la gravidanza», ha raccontato il conduttore radiofonico e televisivo ai microfoni di Novella2000. Mettendo per una volta da parte gli eccessi e quella maschera che solitamente indossa, ha rievocato un episodio doloroso del suo passato. Platinette ha avuto una sola storia importante d'amore da etero: «Lei mi tradiva con un compagno di scuola. Ma la notizia è un’altra: lei rimase incinta di me». Decisero di non tenere quel bambino: «Così ci rivolgemmo ai Radicali perché l'aborto era illegale a quel tempo». Nessun rimpianto, anche se Platinette ha confidato di sentire la mancanza di un contatto con una famiglia tutta sua. «Qualche volta, soprattutto grazie ad Amici, mi sono trovata a contatto con i ragazzi e ho assaporato quello che può significare essere genitori».

