QUEI BRAVI RAGAZZI/ Su Rete 4 il film con Robert De Niro (oggi, 29 ottobre 2017)

Quei bravi ragazzi, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Robert De Niro e Joe Pesci, alla regia Martin Scorsese. La trama del film nel dettaglio.

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film giallo in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ROBERT DE NIRO

Quei bravi ragazzi, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 23.20. Una pellicola di genere giallo che è stata diretto da Martin Scorsese ed è stato distribuito nel 1990 con il titolo originale Good Fellas, tratto da un romanzo dello scrittore italoamericano Nicholas Pileggi, intitolato Il delitto paga bene. Quest'ultimo si basa inoltre su Henry Hill Jr., un noto mafioso del clan dei Lucchese diventato in seguito un collaboratore di giustizia e che verrà interpretato nella pellicola da Ray Liotta. Il cast è stellare e conta non solo sulla presenza di Robert De Niro, ma anche su quella di nomi del calibro di Joe Pesci, Paul Sorvino, Lorraine Bracco, Tony Darrow, Frank Sivero e Mike Starr. Nel film recitano inoltre i due genitori del regista, Luciano Charle e Catherine Scorsese, rispettivamente Vinnie e la madre di Tommy DeVito, uno dei maggiori esponenti del clan dei Lucchese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

QUEI BRAVI RAGAZZI, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il film riporta lo spettatore fino alla metà degli anni '50, quando un giovane e inesperto Henry entra a far parte del clan dei Lucchese grazie all'influenza ed alla protezione del boss Paul Cicero. Inizialmente l'adolescente viene coinvolto in rapine e contrabbando, ma non riuscirà a mantenere segreta la sua attività al padre, che scoprirà la sua assenza da scuola. L'intervento degli uomini di Cicero farà in modo che i genitori del ragazzo credano alla fine nel suo ritorno fra i scolastici, mentre il giovane Henry continuerà ad occuparsi degli affari di Cicero. Con il sostegno di altri due ragazzi, Jimmy Conway e Tommy DeVito, inizierà a diventare un criminale sempre più abile, fino a scoprire che gli amici sono fuori controllo. Trascorsi alcuni anni, Henry e gli altri due della sua banda sono ormai conosciuti come i Bravi Ragazzi e trascorrono il loro tempo fra lusso ed eccessi. Riusciranno inoltre a mettere a segno un colpo significativo grazie all'apertura dell'aeroporto JFK, che frutterà un giro di affari di miliardi di dollari. La vita di Henry cambierà in seguito grazie al matrimonio con Karen, da cui avrà due figlie, e dalla successiva relazione extraconiugale con Janice.

