RAMBO/ Su Rete 4 il film con Sylvester Stallone (oggi, 29 ottobre 2017)

Rambo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Sylvester Stallone e Richard Crenna, alla regia Ted Kotcheff. La trama del film nel dettaglio.

29 ottobre 2017

Rambo, in prima serata su Rete 4

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Il celebre film Rambo va in onda su Rete 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola action-movie per eccellenza con interprete principale Sylvester Stallone, secondo solo al suo Rocky, ovverosia John Rambo. In questa serata verrà trasmesso il primo episodio della saga, quello più autentico nella trama, diretto dal regista Ted Kotcheff per il quale Stallone recitò anche nel film Fratelli Nella Notte accanto a Gene Hackman, proprio l'anno successivo all'uscita di Rambo nelle sale mondiali. La pellicola fu prodotta e voluta da Anabasis N.V. e Elcajo Productions, distribuita in Italia da Medusa Distribuzioni, per un soggetto tratto, nemmeno troppo liberamente ma piuttosto fedelmente, da un romanzo di David Morrell. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

RAMBO, LA TRAMA DEL FILM

John Rambo (Sylvester Stallone) è un veterano di ritorno dal Vietnam, uno dei tanti, afflitto, psicologicamente a pezzi, solitario e introverso. Dopo aver recato gli onori alla famiglia di un compagno morto in guerra, si reca camminando verso la cittadina, la classica cittadina borghese in stile quasi vittoriano americano di Hope, nello stato di Washington. L'America dei reduci al ritorno in patria per gli ex marine fu dura e spietata, visti prima come eroi, poi come assassini, già sul limitare del territorio della cittadina, la polizia riserva un'accoglienza poco umana nei confronti del pluri-decorato soldato John Rambo, appartenente ai corpi d'elite dei marine. Rambo reagisce ai soprusi della polizia locale e viene così arrestato e portato negli uffici dello sceriffo, ma la mano della polizia non accenna a diminuire un'accoglienza umiliante per un eroe di guerra, al di là dei giudizi morali, un cittadino che ha compiuto il suo compito. Maltrattato, deriso, lavato violentemente con una idro-pulitrice ad alta pressione, in Rambo scatta l'orgoglio del marine e, dopo avere immobilizzato i poliziotti, si da alla macchia nelle foreste di uno stato di Washington lussureggiante e rigoglioso. Il suo nuovo Vietnam ... Applicando ogni forma di insegnamento ricevuto in situazioni contingenti, l'intera città si pone sulle tracce di un soldato addestrato per divenire invisibile, nutrirsi di vermi, costruire trappole mortali in una guerriglia da lui non voluta, ma nel momento in cui il gioco si fa duro, Rambo inizia a giocare e lentamente le regole del gioco divengono le sue regole. Immobilizza poliziotti, cacciatori e cani, solo il suo Colonnello Samuel Trautman, interpretato da Richard Crenna, riesce a domare il perfetto marine da combattimento e la frase dichiarata allo sceriffo Will Teasle (Brian Dennehy), 'Non sono venuto qui per salvare Rambo da voi, ma voi da Rambo', la dice lunga sul pericolo che tutti corrono nel tentativo di difesa del soldato.

