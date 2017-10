REDS/ Su La7 il film con Warren Beatty e Diane Keaton (oggi, 29 ottobre 2017)

Reds, il film in onda su La7 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Warren Beatty che ha anche diretto la regia, Diane Keaton e Jack Nicholson. La trama del film nel dettaglio.

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film storico in prima serata su La7

NEL CAST WARREN BEATTY

Reds, il film in onda su La7 oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 21.30. Un lungometraggio dallo sfondo storico e dai risvolti drammatici nel quale tutto ruota attorno alla bravura del personaggio protagonista interpretato da Warren Beatty, coadiuvato sul set da un cast nel quale ritrovare Diane Keaton, Jack Nicholson, Paul Sorvino, Gene Hackman e la vecchia gloria dell'epopea 'Hollywood' l'attrice americana Maureen Stapleton. Produzione di gran caratura nel quale lo stesso Warren Beatty ha investito il capitale in un film dove l'attore è anche sceneggiatore, soggettista nonché regista. Un grande investimento economico (solo il cast stellare appartiene a quella fascia di ingaggi multi-milionari), premiato però in sede di premi, di critiche quasi unanimemente positive, da un ottima presenza nelle sale per quello che allora fu uno dei film più acclamati dell'anno. Anche la composizione musicale che è stata affidata al musicista pluri-premiato in tante competizioni, Stephen Sondheim, denota la ricerca produttiva rivolta ad una volontà di rimanere su alte opportunità nelle quali Beatty ha investito non solo dollari ma anche tante energie, fortunatamente, ben ripagate. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

REDS, LA TRAMA DEL FILM STORICO

John Reed (Warren Beatty) è di ritorno dal Messico, giornalista a lungo sulle tracce del rivoluzionario Pancho Villa (siamo quindi nel periodo storico della rivoluzione messicana nel quale proprio lo stesso Doroteo Arango Arámbula, per la storia e la cronaca Pancho Villa), quindi negli anni immediatamente precedenti la Prima Guerra Mondiale, attorno al 1911 - 1912. Follemente innamorato della giornalista marxista e anarchica Louise Bryant (Diane Keaton), Reed torna negli States carico di quelle idee rivoluzionarie e di sentimenti sinistroidi, per nulla graditi in terra natale, ma la coppia, consolidatasi e storicamente confermata, parte per l'Europa in fiamme, proprio in seguito alla Prima Guerra Mondiale. I due giornalisti si trovano sul fronte russo, a San Pietroburgo nei giorni della Rivoluzione per eccellenza, quella nella quale i personaggi di un'Europa d'epoca, Stalin, Lenin, Trotsky, incendiarono l'est del Vecchio Continente nel nome di Marx e dei nuovi ideali socialisti. Ma Reed e Louise Bryant, nell'essere testimoni della Rivoluzione d'Ottobre, sono indirettamente anche testimoni della caduta dello zar, dello sterminio dei Romanoff, della fuga dei superstiti (in verità assai pochi) verso un'Europa continentale che poco può fare per gli ex monarchi ora sovietici in un clima di distruzione e morte ovunque. La coppia torna in America ma la Bryant non sente più la passione del compagno ora troppo impegnato nel suo militare tra le file del Partito Comunista degli Stati Uniti d'America e del successivo ritorno in Russia dove Reed morirà lasciando di se il ricordo di un amore spento nelle ideologie.

© Riproduzione Riservata.