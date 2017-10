RITA BONACCORSO/ Ex moglie di Totò Schillaci: villa venduta all'asta, dove andrà a vivere? (Domenica Live)

Rita Bonaccorso, l'ex moglie di Totò Schillaci ora rischia di finire in mezzo a una strada: venduta all'asta la villa di Palermo al centro dell'intricata vicenda giudiziaria.

29 ottobre 2017 Emanuela Longo

Domenica Live, ospite Rita Bonaccorso

Rita Bonaccorso, ex moglie di Totò Schillaci, sarà oggi ospite di Barbara d'Urso nella nuova puntata di Domenica Live. La donna è spesso stata protagonista in vari collegamenti con il programma dell'ammiraglia Mediaset, durante i quali aveva sperato fino all'ultimo, con numerosi appelli, di non dover rinunciare alla sua abitazione palermitana. Sfortunatamente però, dopo una lunga vicenda giudiziaria durata 20 anni, la villa con piscina all'Uditore al centro di una controversa battaglia legale, è stata venduta all'asta. A darne notizia è il portale PalermoToday.it. Oggi, Rita commenterà la notizia di due giorni fa, al termine di lunghe proteste che l'avevano vista protagonista ed alle quali proprio Domenica Live aveva dato ampia voce. La donna da tempo era arrivata a vivere in un camper proprio di fronte all'abitazione nella quale ha cresciuto i figli avuti dall'ex campione di calcio, ora venduta e attualmente rischia di trovarsi a vivere in mezzo ad una strada. A nulla, dunque, sarebbero valsi i suoi appelli e le sue annunciate battaglie, portate avanti fino alla fine ma che non avrebbero però avuto l'esito sperato. La villa di 500 metri quadri e con piscina aveva un valore di circa 2 milioni di euro, ma sarebbe stata battuta all'asta per 294 mila euro.

LE TAPPE DELLA VICENDA GIUDIZIARIA

Nel corso della sua ospitata a Domenica Live, Rita Bonaccorso renderà noto il suo stato d'animo attuale e rivelerà al tempo stesso quali saranno i suoi progetti per il futuro. Continuerà a vivere ancora di fronte alla villa ora venduta, nella roulotte in cui già viveva da mesi? Quasi certamente Barbara d'Urso ripercorrerà le tappe emblematiche dell'intricata vicenda iniziata nel 1992 quando una conoscente palermitana con una gioielleria a Torino le chiese di andare nel suo negozio a farle ogni tanto pubblicità. Pur essendo già separata, Rita Bonaccorso venne presentata come la moglie di Totò Schillaci. Due anni dopo la gioielleria fallisce e nel 1996 nel procedimento viene coinvolta anche la donna, socia apparente e risultante debitrice per 390 milioni di lire. La Bonaccorso venne condannata a risarcire la ditta di gioielli pur essendosi sempre proclamata innocente. Lo sfratto era giunto nel 2016 e tra minacce varie (anche con una gru), Rita era stata spesso protagonista non solo nelle trasmissioni di Barbara d'Urso ma anche su molti giornali di gossip. Schillaci aveva testimoniato in suo favore e in una recente dichiarazione aveva rivelato: "Io ho fatto il mio dovere. C’è stato anche un punto in cui ho detto 'la casa me la riprendo io, pago io il debito', ma la mia ex moglie sostiene di avere ragione e non ha voluto essere aiutata". Ora però, la villa è stata ufficialmente venduta e non sarebbe rimasto più niente da fare, se non l'immenso dolore e la rabbia della Bonaccorso.

