STOLEN/ Su Rai 4 il film con Nicolas Cage e Josh Lucas (oggi, 29 ottobre 2017)

Stolen, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Nicolas Cage, Josh Lucas e Malin Akerman, alla regia Simon West. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai 4

NICOLAS CAGE NEL CAST

Stolen, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione del 2012 che è stata diretta da Simon West (Con air, Lara Croft - Tomb raider, I mercenari 2) ed interpretata da Nicolas Cage (Face off - Due facce di un assassino, Il mistero dei templari - National treasure, Ghost Rider), Josh Lucas (Tutta colpa dell'amore, Glory road - Vincere cambia tutto, Hulk) e Malin Akerman (Wathcmen, Lo spaccacuori, L'isola delle coppie). Simon West ha già collaborato con Nicolas Cage proprio in occasione del suo film di debutto, Con air, film d'azione di grande successo del 1997. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

STOLEN, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Will Montgomery (Nicolas Cage) è un rapinatore incallito, attivo in tutti gli Stati Uniti, insieme ad una banda formata da Vincent (Josh Lucas) e Riley (Malin Akerman), che fa loro da autista. Il loro ultimo colpo di rivela però un fallimento, la banda viene braccata dalla polizia e Will finisce agli arresti. Il bottino della rapina non verrà mai recuperato. Dopo 8 anni Will esce di prigione e non vede l'ora di mettere la testa a posto, lasciarsi alle spalle il crimine e dedicare tutto il suo tempo alla figlia Alison (Sami Gayle), che praticamente non ha potuto veder crescere a causa della prigionia. Appena Will esce di prigione è però Vincent a mettersi in contatto con lui. L'uomo ha rapito Alison e vuole dall'ex collega ben 10 milioni di dollari, ovvero il bottino della rapina andata male di 8 anni prima. La ragazza è imprigionata nel bagagliaio di un taxi parcheggiato chissà dove, con solo 12 ore di aria prima di morire. Vincent ne rivelerà la posizione solo dopo aver ricevuto il denaro, che però Will non possiede più. Per poter mettere insieme la cifra necessaria all'ex rapinatore non rimane che tornare al suo vecchio mestiere. Insieme alla compagna Riley organizza così in poche ore un ultimo colpo multimilionario per poter pagare il collega e riavere la figlia. Si tratta però di un'operazione rischiosissima e sul filo del rasoio, perchè ad ogni minuto che passa la morte di Alison si avvicina, ma lanciarsi allo sbaraglio significherebbe tornare in prigione. In tal caso, poi, la giovane Alison sarebbe spacciata.

