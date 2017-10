TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 29 ottobre: Rivelazioni shock su Ethan e Jackson

Teen Wolf 6, anticipazioni del 29 ottobre 2017, in prima Tv su Fox. Ethan e Jackson vengono attaccati dai Cacciatori, mentre Melissa viene ricoverata in seguito all'attacco

Teen Wolf 6, in prima Tv su Fox

TEEN WOLF 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 29 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Teen Wolf 6, in prima Tv assoluta su Fox. Sarà il 17°, dal titolo "I lupi di Londra". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Aaron (Rhenzy Feliz) e gli altri studenti continuano a prendere di mira gli altri ragazzi nel tentativo di scoprire chi faccia parte dei mannari. Si tratta in realtà di un tentativo di Aaron di trovare l'altra metà dell'Anuk-ite, la creatura con due volti. Nel frattempo, Rafael McCall (Matthew Del Negro) sottoponea Nolan (Froy Gutierrez) ad alcune domande riguardo all'ultimo avvistamento dei due mannari scomparsi. Il ragazzo decide di parlare solo in presenza di Tamora (Sibongile Mlambo) e rifiuta di rivelare che cosa sappia veramente, riuscendo ad essere salvato dalla consulente, che capisce la debolezza del ragazzo. Per riuscire a capire il piano di Gerard (Michael Hogan), l'agente federale decide di fare in seguito visita all'armeria, dove trova un forte quantitativo di armi. Tamora invece scopre che cosa è successo all'ultimo ragazzo trasformato da Aaron ed impone a Gabe (Andrew Matarazzo) di ucciderlo, per poi costringere Nolan a disfarsi del corpo insieme all'altro studente. Poco dopo, nota che Mason (Khylin Rhambo) sta portando diversi sacco a pelo all'esterno e decide di seguirlo, scoprendo che i mannari potrebbero essersi nascosti al parco della città. Non sa di essere in realtà caduto in una trappola creata da Liam () e dagli amici, con il solo obbiettivo di creare un diversivo e di fare in modo che i Cacciatori si allontanino dall'armeria. Intanto, Lydia (Holland Roden) ha una nuova visione in cui vede il parabrezza dell'auto di Chris Argent (JR Bourne) pieno di bossoli di proiettili e capisce che stanno per vivere un grande pericolo. Scott e Malia decidono però di introdursi nell'edificio per scoprire che cosa stia nascondendo Gerard, ma i due ragazzi rimangono intrappolati all'interno a causa del sistema di sicurezza. Una sostanza viene rilasciata infatti dagli sprinkler presenti sul tetto, attivati dai sensori che Malia finisce per toccare per sbaglio. Sicuri di essere prossimi alla morte, Scott e la coyote si lasciano andare ai propri sentimenti, mentre Chris scopre che i Cacciatori stanno per raggiungerli e decide di fare irruzione per salvare i due ragazzi. Durante l'operazione, Lydia ha invece una nuova visione terrificante e convinta che i due amici stiano ormai per morire, sfrutta i propri poteri per abbattere la porta di piombo e liberarli. Più tardi, Gerard valuta i danni all'armeria e rivela a Tamora di aver previsto in realtà ogni azione, sottolineandole che non esiste alcun legame fra loro. Grazie alla mappa rubata al padre, Chris scopre invece che Gerard sta reclutando diversi Cacciatori da tutto il mondo. Rafael invece avvisa appena in tempo il branco sul fatto che ogni abitante di Beacon Hills sia armato, poco prima che la casa dei McCall venga presa di mira da una raffica di proiettili.

TEEN WOLF 6, ANTICIPAZIONI DEL 29 OTTOBRE 2017, EPISODIO 16 "IL LUPO DI LONDRA"

Nella puntata di questa sera, i fan di Teen Wolf potranno finalmente vedere di nuovo in azione due dei volti più amati e storici della serie Tv. Abbiamo scoperto infatti in precedenza quale sia la nuova vita di Ethan e Jackson, che riveleranno molto di più di quanto ci si potrebbe aspettare. I due ragazzi vivono infatti a Londra da diverso tempo ed hanno una relazione più o meno da quando hanno lasciato Beacon Hills anni prima. In seguito all'attacco dei cacciatori inviati da Gerard, i due sceglieranno di fare ritorno alla vecchia città per scoprire che cosa stia succedendo a Scott ed al branco. I mannari intanto continuano a cercare un modo per confrontarsi con la minaccia in arrivo e chiederanno aiuto a Deucalion, per via della sua abilità con i sensi. Il mannaro è l'unico in grado ad allenare Scott e Malia ad affrontare l'Anuk-ite, viste le sue capacità di uccidere ogni bersaglio con il solo sguardo. Dovranno tuttavia fare i conti con un evento peggiore di quanto avrebbero mai immaginato.

