THE TOURIST/ Su Rai Movie il film con Angelina Jolie e Johnny Depp (oggi, 29 ottobre 2017)

29 ottobre 2017

29 ottobre 2017 Redazione

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ANGELINA JOLIE E JOHNNY DEPP

The Tourist, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola thriller e sentimentale che è stata interpretata da Angelina Jolie e Johnny Depp nei panni dei protaognisti. Il film è uscito nelle sale cinemtaografiche nel 2010 ed è stato diretto dal regista tedesco Florian Henckel von Donnersmarck, pluri-premiato con diversi awards per il bellissimo ed introspettivo 'Le Vite Degli Altri', ma nominato per diversi premi anche con questo film. 'The Tourist' è una commedia dallo sfondo ricco di suspense, ben diretto dal regista di Colonia, supportato dalla produzione congiunta di GK Films, StudioCanal e Spyglass Entertainment Group. Nel cast, oltre a miss Jolie e Johnny Depp sono presenti anche Paul Bettany, protagonista nel recente adventure 'Captain America: Civil War', l'inossidabile ed elegante Thimoty Dalton e, con una fugace comparsa, anche Christian de Sica. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE TOURIST, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La storia si apre con Parigi come sfondo, l'ispettore inglese di Scotland Yard John Acheson (Paul Bettany) segue i movimenti della bella Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie), sospettata assieme al marito Alexander Pearce (Jhonny Depp) di avere frodato il fisco inglese con un'azione tanto ardita quanto colossale. Elise nel frattempo riceve l'invito dal marito di recarsi a Venezia per incontrare una sorta di sosia, deputato a divenire colui che dovrebbe sviare le indagini della polizia. Elise si reca quindi alla stazione parigina della Gare de Lyon per salire sul treno e durante il viaggio intraprende un'amicizia molto ambigua e sul filo del doppio senso, con l'affascinante Mr. Tupelo, interpretato dallo stesso Jhonny Depp per una sorta di doppio gioco ad alta tensione emotiva e cinematografica. Giunti a Venezia la donna invita Tupelo nel suo hotel ma interviene un gangster, Reginald Shaw (Steven Berkoff), pure sulle tracce della coppia. Inizia così un inseguimento mozzafiato tra le calli il quale finisce con la spinta da parte di Elise di un appuntato dell'Arma dei Carabinieri italiani e, come ovvio sia, finisce in Caserma per essere interrogata dal Colonnello Lombardi, (Christian de Sica). Tutto si risolve ma da quel momento la trama si dipana su scenari diversi, la donna interpretata da Angelina Jolie in realtà è una spia dello stesso Ispettore Acheson assoldata per smascherare il vero Alexander Pearce, la scena si sposta nel salone di un hotel di gran lusso per una serata di gala nella quale, in un gioco delle parti in stile quasi 'dongiovannesco', anche Tupelo si presenta, innamorato della donna e pronto a tutto per la 'femme fatale' conosciuta in treno. Chi aiutera chi? Gangster, Scotland Yard, Carabinieri italiani, spie internazionali, amori che s'intrecciano all'ombra di Piazza S. Marco, il finale è una sorpresa e non vogliamo di certo guastarvi la visione di un film ad alto contenuto di pathos.

