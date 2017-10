Tu si que vales 2017 / Pagelle quinta puntata: magia e illusionismo su Canale 5

Tu sí que vales 2017: ecco le pagelle della quinta puntata. Considerazioni generali sulle esibizioni della serata. Le prove migliori e peggiori di sabato 29 ottobre

Tu sì que vales 2017

La quinta puntata di Tu Si Que Vales 2017 non si conferma sui livelli della scorsa settimana, ma regala comunque personaggi parecchio interessanti. Cantanti, illusionisti e maghi hanno calcato il palco di Canale 5. Per la giuria, composta da Maria De Filippi, Gerry ScottI, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, gli spunti non sono mancati. Mara Venier è stata vittima di uno scherzo dello stesso Teo, che si è finto direttore di Canale 5 per proporle un colloquio telefonico in vista di una nuova ficition. Lo sketch è stato esilarante, molto più di alcune esibizioni che avrebbero dovuto far sorridere. Per la Scuderia Scotti c'è la fila, ma in pole troviamo il settantottenne Antonio che ha diviso giuria e pubblico con l'esibizione di Se Bruciasse la Città. C'è piaciuto molto l'omaggio a Star Wars, ma anche l'esibizione di Noemi, che ha rispolverato le vecchie canzoni del mondo Disney. Tanti profili interessanti a Tu Si Que Vales, ma pochissimi talenti.

LORELLA CUCCARINI GUEST STAR

Lorella Cuccarini ha partecipato come ospite alla quinta puntata di Tu Si Que Vales, spezzando la routine e la scaletta del programma con una breve apparizione. In una intervista rilasciata al Messaggero pochi giorni prima della messa in onda della puntata, la Cuccarini aveva parlato del suo rapporto complicato con la tv. L'ultimo esperimento con Nemica Amatissima "è riuscito a metà" secondo la 52enne, ma ciò non le ha impedito di riprendersi la scena su Canale 5. La sua è stata una comparsata di pochi minuti, giusto il tempo di guadagnarsi i meritati applausi. Alternare le numerosissime esibizioni - non sempre coinvolgenti - degli artisti di Tu Si Que Vales con qualche ospite di grido sarebbe una strada interessante da percorrere anche per le prossime puntate. Lorella ha lasciato il segno, come dimostra l'affetto che il pubblico di Mediaset le ha riservato al suo ingresso in studio.

© Riproduzione Riservata.