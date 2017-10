UN MAGICO NATALE A MANHATTAN/ Su La5 il film con Tedde Moore (oggi, 29 ottobre 2017)

Un magico Natale a Manhattan, il film in onda su La5 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Tedde Moore e Tricia Helfer, alla regia John Bradshaw. La trama del film nel dettaglio.

29 ottobre 2017

il film sentimentale in prima serata su La5

NEL CAST TEDDE MOORE

Un magico Natale a Manhattan, il film in onda su La5 oggi, domenica 29 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere sentimentale che risale al 2011 ed è stata prodotta in Canada per la regia di John Bradshaw che ha affidato il ruolo dei protagonisti a Tedde Moore, Tricia Helfer, Mairtin O'Carrigan e Greg Bryk. Le musiche che fanno da sottofondo alle scene principali del film sono di Gary Koftinoff. Il titolo originale del film è "Mistletoe Over Manhattan". L'attrice canadese Tricia Helfer si è affermata grazie alle sue apparizioni sul piccolo schermo, in particolare per aver recitato in una serie di telefilm di successo intitolata "Battlestar Galactica" e, più recentemente, per aver interpretato il ruolo di Charlotte Richards, la madre di Lucifer, il protagonista di una serie di genere fantasy molto seguita negli Stati Uniti. Tedde Moore ha debuttato nel 1983 in un film commedia del regista statunitense Bob Clark intitolato "A Christmas Story" per il quale è stata candidata al premio Genie Awards, dedicato al cinema canadese come "attrice non protagonista". Ma vediamo adesso la rama del film.

UN MAGICO NATALE A MANHATTAN, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Babbo Natale è stanco, non sente più lo spirito natalizio di un tempo e decide che se non avesse superato questo momento di crisi, il prossimo Natale non avrebbe adempiuto al suo compito abituale. La moglie Rebecca, è molto preoccupata e cerca in tutti i modi di tirar su il morale al marito e fargli ritrovare l'entusiasmo per il suo lavoro. Propone quindi di andare a New York City insieme per rivedere i luoghi del loro primo incontro. Giunti nella "Grande Mela", Rebecca e Babbo Natale conoscono Joe, un poliziotto triste, disilluso e visibilmente depresso. A causa del lavoro, Joe è stato costretto a vivere lontano da sua moglie Lucy che adesso vuole la separazione, il poliziotto invece vorrebbe passare il Natale in famiglia e vicino a Lucy. Rebecca prende a cuore la triste condizione del giovane e, per cercare di aiutarlo, si fa assumere come governante al servizio di Lucy. Inizialmente Rebecca deve sopportare i modi sgarbati della donna che non nasconde il rancore che prova nei confronti del marito Joe. La separazione dei due coniugi sembra inevitabile ma Rebecca, con discrezione e abilità, cerca di riportare un minimo di armonia nella coppia. Man mano il poliziotto si riavvicina alla giovane moglie che a sua volta, ritrova la voglia di salvare il suo matrimonio. L'idea del divorzio ormai è ben lontana da Lucy e Joe che grazie a Rebecca hanno capito di amarsi ancora e di voler stare insieme. La loro vita adesso è nuovamente serena e felice, tanto da poter pensare ad un vero "miracolo di Natale". Il lieto fine, tanto difficile quanto desiderato, riempie di gioia Babbo Natale, pronto adesso a dedicarsi al suo lavoro con soddisfazione ed entusiasmo. Adesso che Rebecca ha portato a termine con successo la sua difficile missione, saluta affettuosamente Lucy e suo marito. Il Natale ormai è alle porte, è tempo di partire con Babbo Natale per portare i regali a tutti i bambini del mondo. Anche quest'anno si dispenserà gioia e felicità nelle case.

