Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani sempre più amata dal pubblico: la prova! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: ottime notizie per dame e cavalieri! Le puntate con protagonista Gemma Galgani sono le più amate dal pubblico!

29 ottobre 2017 Anna Montesano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Potrebbe raddoppiare l'appuntamento con i protagonisti del Trono Over. Le puntate di Uomini e Donne dedicate a dame e cavalieri sono infatti quelle più amate dal pubblico di Canale 5. A confermarlo sono i dati auditele delle ultime settimane che, soprattutto negli ultimi giorni, hanno visto un ulteriore calo del Trono Classico rispetto ad un Trono Over sempre molto seguito e apprezzato dal pubblico di Uomini e Donne. Le avventura di Gemma Galgani in primis, ma anche di Giorgio Manetti, Sossio Aruta, Anna Tedesco e tutti i protagonisti del Trono Over sono per i telespettatori imperdibili. Non sembra essere la stessa cosa per quelle di tronisti e corteggiatori che, invece, sembrano non appassionare particolarmente.

I PROTAGONISTI DEL TRONO OVER AMATISSIMI

Questo potrebbe portare la redazione di Uomini e Donne a decidere di aumentare gli appuntamenti col Trono Over e diminuire ulteriormente quelli col trono Classico che sono già minori rispetto a quelli con dame e cavalieri. Inutile dire che le puntate più apprezzate sono quelle che vedono protagonista Gemma Galgani. La dama in questa nuova edizione ha esordito chiudendo la storia con Marco Firpo e buttandosi in una serie di conoscenze che hanno diviso il pubblico. Dopo la delusione avuta da Gianfranco Crobu - molto criticato in studio per i suoi comportamenti con la dama - la Galgani ha iniziato ad uscire con Riccardo e poi con Guido, che sembrano interessare molto Gemma. Questi amori, le delusioni e anche le gioie di Gemma sono per il pubblico a casa un appuntamento davvero imperdibile!

© Riproduzione Riservata.