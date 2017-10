Uomini e Donne/ Anticipazioni, Rosa Perrotta e Pietro: importante dichiarazione d'amore (Trono Classico)

29 ottobre 2017 Anna Montesano

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Dopo la partecipazione come ospiti a Uomini e Donne, dove hanno raccontato le ultime novità della loro storia d'amore, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione tornano a raccontarsi nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Vero. I fan della coppia non vedono l'ora di scoprire se presto arriveranno le tanto desiderate nozze ed è Rosa a chiarire questo punto: "Un passo alla volta, siamo andati a convivere da un mese e mezzo ed è un'esperienza insolita per entrambi - racconta l'ex tronista, che prosegue - Abbiamo deciso di lasciare le nostre rispettive città e di trasferirci insieme a Milano [...] Per ora 'prendiamo le misure' con la convivenza, poi cominceremo a pensare al matrimonio e ai figli".

DAL TRONO CLASSICO ALLE NOZZE?

C'è tempo insomma per le nozze, per ora però la coppia si gode questa bellissima storia d'amore che li vede sempre più vicini. D'altronde, nella medesima intervista, Pietro confessa "Una volta fuori dalla trasmissione ogni cosa è andata proprio come avevo immaginato. - e ancora - Rosa è una donna eccezionale, davvero unica. Amo il suo fascino, la sua eleganza e il suo carattere forte e deciso". Non sono meno belle ed emozionanti le parole di Rosa Perrotta, che su Pietro confessa: "A parte l'aspetto fisico, che è notevole, mi piace il suo essere uomo in tutte le circostanze. - svela l'ex tronista di Uomini e Donne, che poi approfondisce le sue dichiarazioni - Per nessun ragazzo ho mai provato quello che provo per Pietro, sono convinta di aver trovato l'uomo della mia vita. È un ragazzo educato, vero, intelligente, calmo" conclude Rosa.

