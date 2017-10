VIOLA D'ACQUARONE/ La pronipote di Arturo Toscanini esperta di musica elettronica (La vita è una figata!)

Viola D'Acquarone, pronipote di Arturo Toscanini, sarà ospite di Bebe Vio nella quarta puntata di La vita è una figata! in onda oggi, domenica 29 ottobre, alle 17.45 su Rai 1.

29 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Viola D'Acquarone (Facebook)

Nella quarta puntata di La vita è una figata! in onda oggi, domenica 29 ottobre alle 17.45 su Rai 1, Bebe Vio incontra Viola D'Acquarone, 28 anni, pronipote del maestro Arturo Toscanini. “Di lui mi affascina la sua integrità, il suo essersi contrapposto con decisione al fascismo, la coerenza, l'autodisciplina. Ho sentito tanto parlare di lui, ho ascoltato le sue registrazioni. Anche quelle in cui maltrattava i professori dell'orchestra. Ma ho capito anche che quella durezza nascondeva un cuore grande e generoso”, ha detto Viola a Repubblica parlando del suo celebre antenato. Viola D'Acquarone è cresciuta in un ambiente profondamente intriso di musica: il trisnonno direttore d’orchestra, la sorella della sua bisnonna era la moglie del pianista Vladimir Horowitz, sua mamma Elisabeth Dallimore Mallaby ha cantato nei Gatti di Vicolo Miracoli. “Ho cominciato a studiare pianoforte classico a sei anni, però mio padre mi ha fatto conoscere molto presto i Led Zeppelin e i Pink Floyd. Musica di qualità, chissà, forse sarebbe piaciuta ad Arturo. Ho sempre sentito di avere una predisposizione musicale”, ha confessato a Paola Zonca.

NOME D'ARTE: VEYL

Viola ha così seguito il suo ineluttabile destino e ha deciso di continuare la tradizione di famiglia, virando però verso l'elettronica: la pronipote di Toscanini è infatti esperta di sintetizzatori e di Theremin, il più antico strumento elettronico. Oltre al lavoro in Sony come product manager, Viola porta avanti il suo personalissimo progetto come cantautrice, con le pseudonimo di Veyl: “Ayorama” è il titolo del suo primo EP, in cui compare anche la rapper newyorkese Uncle Meg. Il titolo del disco è un termine Inuit che rimanda alle cose della vita che non si possono cambiare: “Non è né un verbo né un sostantivo, indica le cose della vita che vanno accettate per quello che sono”, ha spiegato Viola. Se il suo trisnonno potesse ascoltare la sua musica? “Si metterebbe le mani nei capelli”, ha detto Viola a Repubblica.

© Riproduzione Riservata.