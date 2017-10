ZEUS ALLA CONQUISTA DI HALLOWEEN/ Su Italia 1 il film con Dean Cain (oggi, 29 ottobre 2017)

Zeus alla conquista di Halloween, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 ottobre 2017. Nel cast: Dean Cain e Gary Valentine, alla regia Peter Sullivan. La trama del film nel dettaglio

29 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Italia 1

NEL CAST DEAN CAIN E GARY VALENTINE

Il film Zeus alla conquista di Halloween va in onda su Italia 1 oggi, domenica 29 ottobre 2017, alle ore 15.50. Una commedia del 2011 che è stata realizzata per la regia di Peter Sullivan. La pellicola nasce da un soggetto dello stesso regista in collaborazione con Michael Ciminera, Jeffrey Schenck e Richard Gnolfo, con cui ha curato anche la sceneggiatura. Nel cast troviamo invece Dean Cain nel ruolo di co-protagonista, anche se l'attore è diventato famoso ed è conosciuto per il suo ruolo di Superman nella serie tv del 1993 Lois & Clark. Al suo fianco troviamo Gary Valentine e Lance Henriksen, oltre a Elisa Donovan, Curtis Armstrong, Joey Diaz e Louis Mandylor. Nel cast, anche se in ruolo minore, è inoltre presente l'attrice Mayim Bialik, attualmente conosciuta per il suo ruolo di Amy nella serie Tv The Big Bang Theory. Zeus alla conquista di Halloween si intitola in lingua originale The Dog Who Saved Halloween ed è il secondo sequel del film The Dog Who Saved Christmas, con protagonista il cane Zeus. Quest'ultimo è un Labrador Retrivier adottato da Gorge Banniser e reduce da una fiorente carriera nell'unità cinofila della Polizia. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ZEUS ALLA CONQUISTA DI HALLOWEEN, LA TRAMA DEL FILM

Il protagonista canino e il suo padrone si trasferiscono in una casa poco prima della festività nota per 'dolcetto o scherzetto'. Anche se il cambiamento è significativo, tutto sembra andare bene per George ed il suo fedele amico a quattro zampe, fino a che entrambi non si ritrovano a vivere una situazione di pericolo. George nota infatti che dalla casa del vicino Eli provengono strani suoni delle strane luci che si muovono e conclude che sta succedendo qualcosa di strano. Decide quindi di assoldare una coppia improbabile di alleati, due ladri. Il tutto si concluderà con un nuovo pericolo per il protagonista, che si ritroverà imprigionato in una casa spettrale con i due ladri e con la moglie Belinda. Solo Zeus potrà realizzare il sogno di bambini ed adulti e salvare Halloween da una catastrofe certa.

