CartaBianca/ Anticipazioni 3 ottobre: il referendum di Barcellona

#Cartabianca su Raitre

#CartaBianca, anticipazioni 3 ottobre

Questa sera, a partire dalle 21.10 su Raitre, torna l’appuntamento con Bianca Berlinguer e il suo talk show politico #Cartabianca con cui sfida l’altro grande programma dedicato alla politica e all’attualità ovvero DiMartedì, in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris. Ad affiancare Bianca Berlinguer ci saranno le due novità della stagione ovvero Flavio Insinna che, dopo l’addio ad Affari Tuoi ha accettato di ripartire dal ruolo di inviato di #Cartabianca e Geppi Cucciari a cui è affidato il compito di alleggerire gli argomenti con la sua ironia con cui affronta temi di grande importanza sociale. Come sempre, anche in questo nuovo appuntamento con #Cartabianca, la Berlinguer ospiterà alcuni importanti rappresentati del mondo politico italiano e uno personaggio famoso pronto a raccontarsi ai suoi microfoni. La nuova stagione di #Cartabianca, in termini di ascolti, è la prova di come il talk show politico stia stancando il pubblico. La scorsa puntata, infatti, è stata seguita solo da 972.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%. Questa sera, Bianca Berlinguer e la sua squadra sapranno fare meglio?

STASERA IL REFERENDUM DI BARCELLONA

Di cosa si parlerà nella nuova puntata di #Cartabianca? Tra i temi della puntata ci potrebbe essere il referendum di Barcellona. Sulla pagina ufficiale del programma, infatti, sono stati condivisi post e video girati in Catalogna dall’inviata di #Cartabianca che racconterà cosa sta accadendo in Spagna a poche ore dal voto con cui la Catalogna sta cercando di conquistare l’indipendenza dal governo centrale. “In piazza Catalunya (Barcellona) è il momento dei risultati. Dalle urne scrutinabili l'esito del referendum appare chiaro: il 90% hanno votato per il SÌ. Ma avrebbe votato poco più del 40% degli aventi diritto e quindi quel 90% equivale più o meno al 38% del totale. Dalla nostra inviata Eva Giovannini”, si legge sulla pagina ufficiale del programma. Sarà questo, dunque, uno degli argomenti della puntata? Come sempre, poi, Flavio Insinna racconterà la storia delle persone comuni che, ogni giorno, devono lottare per realizzare i propri sogni e superare le difficoltà.

