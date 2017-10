4 PER CORDOBA/ Su Rete 4 il film con Raf Vallone e George Peppard (oggi, 3 ottobre 2017)

il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST RAF VALLONE E GEORGE PEPPARD

4 per Cordoba, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 16.35. Una pellicola di genere western che è stata diretta da Paul Wendkos nel 1970 e vede nel cast la partecipazione di Raf Vallone, George Peppard, Pete Duel, Don Gordon e l'italiana Giovanna Ralli. Quest'ultima, grande attrice del nostro cinema, insignita anche del Nastro D'argento, ha al suo attivo film con i più grandi del cinema italiano come Scola, Monicelli, Gassman, De Sica. Per il suo ruolo di Leonora nel film 4 per Cordoba fu scelta e fortemente voluta dal regista statunitense, ammaliato dalla sua bellezza e bravura. Il film 4 per Cordoba ha la colonna sonora firmata da Elmer Bernstein, compositore statunitense che ha ricevuto ben quattordici nomination all'Oscar nel corso della sua carriera, firmando le musiche per film quali Il buio oltre la siepe e I magnifici sette. Sebbene dunque, abbia un cast composito e ben articolato, la pellicola dal titolo originale Cannon for Cordoba, risulta un'opera minore di Paul Wendkos, nemmeno di grande successo. Tant'è vero che Rete 4 la inserisce nella programmazione pomeridiana, non serale. La sceneggiatura di Stephen Kandel, è quella di un tipico western. Il film scorre ad un ritmo abbastanza veloce, grazie al cast di ottimi interpreti e ad una narrazione chiara, che riesce sia a ricalcare perfettamente lo stereotipo del genere spaghetti western, che ad avere delle interessanti virate verso il poliziesco. Tuttavia il finale risulta un po' forzoso, troppo sbrigativo rispetto al resto delle vicende narrate. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

4 PER CORDOBA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Hector Cordoba (interpretato dall'affascinante attore nostrano Raf Vallone) è un bandito messicano, bello e imprevedibile, che riesce a sfuggire sempre alla legge. Ha al suo attivo numerosi crimini, ma sembra sempre godere dell'appoggio della popolazione locale e della buona sorte, perché sfugge ad ogni tentativo di cattura. Tuttavia, ormai catturarlo è diventato per gli americani, una questione d'onore, così decidono di rivolgersi al capitano Red Douglas (interpretato da George Peppard), uomo di indiscusso valore, sempre capace di portare a termine con successo le sue missioni. Siamo nel Messico del 1912 e l'ordine americano è perentorio, Hector Cordoba deve morire. Per arrivare al suo scopo il capitano Douglas si fa aiutare dall'amante del bandito, Leonore (Giovanna Ralli). Lei guiderà gli uomini presso la base segreta di Cordoba, avendo così un ruolo centrale nella cattura del suo ex amante, tanto da stupire perfino i militari. Infatti, alla fine cercherà di tradirli e avvertire Cordoba, ma il capitano Douglas sarà più scaltro di lei e si farà aiutare da lei, volente o nolente.

© Riproduzione Riservata.