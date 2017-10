ARIANNA TRIASSI/ Video, la ribelle in isolamento, rischia la sospensione (Il Collegio 2)

Arianna Triassi, ribelle de Il Collegio 2 che rischia la sospensione

Il papà l'aveva definita diabolica. E in effetti è bastata una sola puntata del Collegio 2, la docu-fiction in onda su Rai Due lunedì in prima serata, perché Arianna Triassi si dimostrasse un bel peperino. Definizione che sembra riduttiva, considerando che la 15enne napoletana è stata isolata in punizione per giorni e rischia la sospensione. L'abbiamo lasciata così, davanti al Preside, ad aspettare la sentenza: quale sarà la sorte di Arianna? Nella video presentazione Arianna aveva dato una certa immagine di sé, con quello sguardo che la diceva lunga, qualcosa simile a: qui si fa quello che dico io. Peccato che quel voler fare di testa sua non è stato apprezzato dai rigidi docenti del 1961. Già dai primi minuti della puntata la ragazza ha fatto parlare di sé rifiutandosi di tagliare i capelli per la foto di classe: non le è bastato un no, la giovane ha rovesciato il contenitore dell'acqua davanti agli occhi attoniti della sorvegliante. Per fortuna, in quel caso, l'aut aut del preside l'aveva fatta tornare sui sui passi, convincendola ad accorciare la capigliatura.

ARIANNA TRIASSI: LA FUGA DALL'ORTO E LA SOSPENSIONE

Gli avvertimenti del preside, che l’ha richiamata subito alla disciplina, non sono però bastati. Di lì a poco, infatti, la situazione scolastica di Arianna Triassi è precipitata nuovamente: messa in punizione, insieme ad alcuni suoi compagni, per aver nascosto nel dormitorio il cellulare, la ragazza è fuggita dall’orto (che avrebbe invece dovuto risistemare). Tutti i partecipanti a questa fuga sono stati così ascoltati dal preside e Arianna è stata "tradita" da Federico Mancosu, che ha raccontato la versione per cui sarebbe stata proprio lei a proporre la bravata. Federico ha anche confessato alle telecamere di sapere che l'idea fosse venuta a entrambi ma che, per proteggere se stesso, ha deciso di scaricare la colpa sulla compagna. Così per l’allieva è scattato immediato il provvedimento della sospensione. La giovane è stata portata in una rudimentale stanza in isolamento, arredata con un letto, una luce e tanti libri. Ma senza televisione, cellulare e social, non è riuscita a distrarsi e per tutta la durata della punizione non ha fatto che lamentarsi della noia, camminando avanti e indietro e aspettando che qualcuno la andasse a chiamare.

ARIANNA, PRIMA VITTIMA DELLA DISCIPLINA DEL COLLEGIO?

Nelle stanze accanto, intanto, le lezioni proseguivano. I compagni hanno seguito lezioni e avuto la possibilità di una serata libera. Hanno tutti commentato di sperare che la giovane non venisse sospesa: solo poche ore e già ne sentivano la mancanza. Alla fine della puntata, mentre ai ragazzi venivano comunicate le pagelle della settimana, anche Arianna è stata chiamata dal preside: con lei siamo tutti in attesa di sapere quel che accadrà. Il preside ha infatti sentenziato di dover prendere un provvedimento che fosse da esempio per tutti. Le regole del format non sono certo facili da accettare per gli studenti, abituati a spadroneggiare in casa e fra gli amici. La vita del 1961, in cui sono stati catapultati per tutto il tempo delle riprese, ha sicuramente messo a dura prova i loro caratteri ribelli. E Arianna Triassi potrebbe essere la prima vittima della disciplina de Il Collegio 2. In ogni caso, al di là del carattere eccentrico e forse poco domabile, Arianna si è distinta per aver deciso di "non fare la spia" sui suoi compagni, come lei stessa ha commentato, andando incontro alla punizione.

