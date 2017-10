Alfonso Signorini vs Giulia De Lellis / Video, lite furiosa al Grande Fratello Vip: "Sei un'ignorante!"

Alfonso Signorini contro Giulia de Lellis

Una grande emozione seguita da una lite molto forte per Giulia De Lellis. In questa quarta puntata del Grande Fratello Vip è accaduto davvero di tutto e dopo la squalifica di Marco Predolin anche la De Lellis viene messa "sotto processo" per alcune dichiarazioni fatte nel corso di queste prime settimane nella Casa. Ilary Blasi mostra a tutti, Giulia compresa, il video nel quale la ragazza dichiara "I figli dei gay saranno lo stessi gay" e ancora "Io se un gay o un drogato bene dal mio bicchiere o fuma dalla mia sigaretta, io dopo non lo finisco piuttosto glielo lascio". Parole che hanno scatenato grandi polemiche in questi giorni e che scatenano una furiosa lite questa sera tra la De Lellis e Alfonso Signorini.

LITE IN DIRETTA AL GRANDE FRATELLO VIP

Molto adirato, l'opinionista del Grande Fratello Vip non accetta le dichiarazioni fatte da Giulia: "Io non posso credere che nel 2017 si parli ancora così, non ci si ammala di hiv, perchè è questo che supponevi con le tue parole, bevendo dal bicchiere o fumando la sigaretta. Stai insomma dicendo che io che sono gay a prescindere sono malato!". Si alzano immediatamente i toni e Giulia non ci sta: "Io non ho mai nominato questa malattia, la state supponendo voi e non vi permetto di insinuare cose che non ho detto", ma Signorini si infuria ulteriormente, ritenendo ipocrite le sue parole e arrivando ad urlare "Sei un ignorante, leggi un pò di più e stai zitta per favore!". Uno scontro di fuoco che porta Ilary Blasi a lanciare la pubblicità per placare un pò gli animi che, anche dopo la pausa, non accennano a calmarsi.

