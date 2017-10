Angelina Jolie / Torna a parlare dopo la separazione da Brad Pitt: "I miei figli mi hanno salvata!"

Angelina Jolie

Per Angelina Jolie è stato un periodo davvero duro, per la prima volta l’attrice si è trovata ad affrontare tutte le difficoltà della vita senza il compagno Brad Pitt. I due hanno ufficializzato la loro separazione deludendo i milioni di fan che vedevano in loro un esempio. La Jolie torna a parlare dopo la separazione dal marito e lo fa in esclusiva al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. L'attrice dice che i suoi figli le hanno salvato la vita. Questo un estratto dell'intervista: "Ho passato un anno molto difficile e i miei figli avevano bisogno di me a casa. Da un anno, a parte il mio lavoro umanitario, mi dedico interamente a loro. Non mi lamento, adoro il mio ruolo di madre. Quando loro vorranno che io torni a lavorare, riprenderemo la strada insieme. Per il momento, sto cercando di mantenere in tutti i modi il mio equilibrio.

UN PERIODO MOLTO DIFFICILE PER L'ATTRICE

L'attrice hollywoodiana ancora ammette: "Sì, è difficile essere sola. Immaginavo un futuro molto diverso. Per me quello che conta quando mi sveglio è sapere che i miei figli sono felici e in buona salute. Quanto a me, incrocio le dita che tutto vada bene nonostante il caos degli ultimi mesi". Parole forti che lasciano intravedere il difficile momento della bella Jolie. I suoi figli e la grande responsabilità nell'apparire forte per loro non ha fatto crollare definitivamente l'attrice. Riguardo gli ultimissimi impegni è tornata dietro la macchina da presa per dirigere la pellicola Per primo hanno ucciso mio padre, ambientata in Cambogia al tempo delle stragi dei Khmer rossi. Il film è stato presentato in anteprima mondiale il 2 settembre 2017 al Telluride Film Festival e successivamente al Toronto International Film Festival, mentre è stato distribuito sulla piattaforma di Netflix a partire dal 15 settembre 2017.

