Antonella Clerici / Il vero amore a 50 anni: "Ho sofferto ma ora sono felice accanto a Vittorio Garrone"

Antonella Clerici

Un'intervista senza peli sulla lingua quella rilasciata da Antonella Clerici al settimanale Chi di Alfonso Signorini nel numero in edicola domani, mercoledì 4 ottobre. Un'intensa chiacchierata che contiene anche una bellissima dichiarazione d'amore per il compagno Vittorio Garrone: "Vittorio e io ci siamo trovati; dopo i 50 anni uno pensa che la vita sia finita e, invece, c’è tempo per tutto, ci viene regalata una sconfinata giovinezza, se la sappiamo cogliere. - racconta la conduttrice de La Prova del Cuoco che ancora aggiunge - La mia felicità è fatta di serenità, che è la ricompensa più bella dopo aver sofferto tanto: perché nella serenità riconosci una gioia che non è effimera o esplosiva, fatta di fuochi enormi che svaniscono; è una condizione di vita che provi quando trovi nell’altro tutto quello che ti mancava, quando scopri che è lui il pezzo che dà senso al tuo puzzle ed è come se tutto fosse chiaro all’improvviso".

PRONTA A LASCIARE LA TV?

La Clerici ha sottolineato allora che ne è valsa la pena affrontare tutto quello che le è capitato in passato se questo ha portato ad incontrare il suo compagno attuale: "Ho sofferto, ho amato, sono stata amata, ho una bambina meravigliosa, così come lui ha i suoi figli. - racconta ancora Antonella - Ognuno porta dietro sofferenze ma anche pezzi di vita importanti, che rappresentano la nostra maggiore eredità". Intanto nella vita lavorativa della Clarici c'è la volontà di ridurre i suoi impegni: "Sto riflettendo su come ridurre gli impegni di lavoro, perché ho avuto una grandissima carriera e non ho più niente da dimostrare: quindi vorrei rallentare e fare più prime serate e meno programmi quotidiani. - ha confessato, per poi concludere con una riflessione da mamma - Così potrei dedicarmi di più a Vittorio e a Maelle che sta crescendo, è molto sveglia e richiede la mia presenza. Nella mia testa c’è l’obiettivo di vivere di più la famiglia e questo comporta un cambiamento".

