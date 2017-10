BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 3 ottobre: un duro colpo per Sally e la sua emergente casa di moda

Beautiful

Beautiful tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 per un nuovo avvincente episodio caratterizzato dagli intrighi di Bill Spencer. L'uomo non sentirà ragione davanti alle opposizioni di Jarrett, secondo il quale la Spectra Fashions meriterà una recensione positiva sulla loro anteprima. Stanco delle lamentele del giornalista e pronto a tutto per costruire la sua tanto desiderata torre Spencer, il padre di Liam e Wyatt deciderà quindi di agire per proprio conto scrivendo in prima persona l'articolo nel quale non sarà affatto leggero sugli abiti ideati da Sally Spectra. Del tutto ignara di essersi trovata in una situazione tanto complicata, l'aspirante stilista sognerà il suo futuro nel mondo della moda e attenderà con trepidazione di leggere tale recensione. Sarà infatti convinta di avere fatto un buon lavoro nella creazione della sua prima linea, anche se molto presto si troverà di fronte al peggior scenario che potesse mai immaginare.

Beautiful: la carriera di Sally Spectra è già finita?

Nella puntata di Beautiful di oggi, Sally attenderà con grande trepidazione le novità relative alla recensione scritta da Jarrett, l'unico giornalista presentatosi all'anteprima del nuovo marchio. Ma le speranze di successo si trasformeranno presto nel peggiore incubo dell'aspirante stilista. Leggendo tale articolo, infatti, Sally apprenderà di essere stata duramente stroncata e di non avere quindi nessun futuro nel mondo della moda. Sarà profondamente demoralizzata davanti a tali parole e informerà i suoi collaboratori di come la Spectra Fashions sia destinata al fallimento ancor prima di iniziare la produzione di nuovi modelli. Avrà ragione a crederlo? O per lei il futuro sarà ancora tutto da dimostrare? Bill Spencer porterà a termine il suo diabolico progetto, anche se la strada per costruire la sua adorata torre Spencer appare ancora lunga e impervia.

