BELEN RODRIGUEZ / Una giornata al parco giochi spazza via ogni voce di crisi con Andrea Iannone

Belen Rodriguez

Il bacio tra Belen e Stefano al parco...

Belen Rodriguez continua ad essere protagonista del gossip, soprattutto dopo che il settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti dove bacia sulla guancia e abbraccia teneramente il suo ex marito Stefano De Martino. Il suo coinvolgimento in quel momento è talmente evidente che molti hanno sospettato che l'amore per il ballerino di Amici non sia mai venuto meno. Dunque un ritorno di fiamma per la coppia sarebbe ancora possibile? I fan hanno immediatamente ripreso a sperare anche se ogni dubbio è stato prontamente smentito dai fatti: dopo qualche giorno di lontananza, dovuto agli impegni lavorativi di entrambi, Belen e Andrea Iannone si sono ritrovati e hanno deciso di trascorrere una serena giornata insieme al piccolo Santiago. La famiglia allargata si è recata a Gardaland, dove si è divertita sulle giostre, non badando alle voci di crisi che circolano ormai da troppo tempo.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi per colpa di Stefano De Martino?

Che tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone tutto stia andando per il meglio, è confermato anche da altre immagini pubblicate nel settimanale Oggi. La coppia, infatti, passeggia mano nella mano per le vie di Milano, non rinunciando ad evidenziare la propria felicità anche davanti alle altre persone. La modella, infatti, salta in braccio al proprio fidanzato, e lui poi la sorregge sorridendo. Sembra dunque confermata l'ipotesi secondo la quale tra la conduttrice di Tu sì que vales e Stefano De Martino sia tornato il sereno solo per il bene del figlio Santiago: gli ex coniugi, infatti, si comportano come due veri amici per dare al bambino la tranquillità di cui ha bisogno vista la sua tenera età. Entrambi negli ultimi mesi hanno ammesso che la rabbia che li aveva accompagnati al momento della rottura, è ora solo un lontano ricordo e che continauno a volersi bene anche se in maniera diversa rispetto al passato.

