BIMBO MORTO PER UN'OTITE/ Omeopatia "killer", il caso di Francesco, torna sotto i riflettori (Le Iene Show)

Nadia Toffa riapre il caso Francesco (LaPresse)

FRANCESCO, MORTO PER UNA OTITE: IL CASO A LE IENE SHOW

La iena Nadia Toffa presenterà un servizio a Le Iene Show in cui si approfondirà la questione relativa a Francesco, quel bambino che qualche tempo fa morì in seguito alla complicazione di un'otite. Il piccolo era in cura presso un omeopata e non era avvezzo ad assumere farmaci per scelta dei propri genitori; in seguito alla morte (avvenuta per una banale infezione) anche il medico curante era stato indagato. L'omeopata, però, ha sempre rifiutato di parlare di fronte alle telecamere ma si è sempre espresso soltanto dietro consiglio del proprio avvocato, il legale Carella. Accusato di aver posto il veto ad un eventuale ricovero del bambino, l'uomo avrebbe sempre negato, affermando di non aver mai costretto i genitori di Francesco a non portarlo presso le sedi dovute e quindi in ospedale. Una vicenda delicata quella su cui riaccenderà i riflettori Nadia Toffa, che è destinata a far parlare l'opinione pubblica soprattutto sulla natura dell'omeopatia. Efficace o meno? La Iena ascolterà due esperti del settore come la Dott.ssa Antonella Ronchi, presidente della Federazione italiana associazioni e medici omeopati e lo scienziato Silvio Garattini.

PARLA ANTONELLA RONCHI A DIFESA DELLA OMEOPATIA

Intervistata dal sito internet Lifegate, La Dott.ssa Antonella Ronchi ha difeso a spada tratta l'omeopatia, vittima secondo la Dottoressa di una disinformazione generale. Eppure, dati alla mano, tantissimi italiani decidono al giorno d'oggi di curare il proprio corpo con cure di questo tipo, definite ancora 'non convenzionali'. La Dott.ssa Ronchi ha affermato che l'omeopatia è 'oramai riconosciuta dal 2002 ed è un atto medico certificato dalla normativa Cen', tranquillizzando chi ancora non si fida di un metodo del genere. Passando poi all'atto pratico, la Ronchi ha ammesso che 'l'integrazione con la medicina tradizionale progredisce, anche se con qualche contrasto', ribadendo il fatto che gli omeopati, nonostante la disinformazione generale, sono 'medici ottimi, di primo livello'. Un rapporto, quello tra medicina tradizionale e omeopatia, che sta crescendo anno dopo anno e che, vista l'aria che tira, è destinato a crescere sempre di più. Milioni di italiani utilizzano questo metodo 'salutista'... un motivo ci sarà e la medicina tradizionale non può che tenerlo in conto.

LE DICHIARAZIONI DI SILVIO GARATTINI ALLA IENA NADIA TOFFA

Anche Silvio Garattini è una delle eminenti personalità del mondo scientifico che saranno intervistate dalla iena Nadia Toffa nella puntata di mertedì prossimo dello show televisivo 'Le Iene'. La conduttrice televisiva intervisterà lo scienziato, direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, che in passato aveva avuto prese di posizioni fortemente critiche sul mondo della medicina tradizionale nel suo complesso. In particolare, Silvio Garattini aveva affermato che sul 'mercato farmaceutico entrano sempre più spesso farmaci inutili, frutto di molecole superate', così come disse a Repubblica.it. Una presa di poizione forte la sua, che criticava dall'interno il sistema farmaceutico nazionale, lamentandone i costi eccessivi e l'inserimento di medicinali oramai obsoleti. Nadia Toffa, quindi, scoperchierà il vaso di Pandora del rapporto omeopatia-medicina tradizionale, un rapporto difficile che solo negli ultimi anni pare essere finalmente in ripresa. Il programma televisivo 'Le Iene' rimetterà a fuoco la questione Francesco e si avvarrà di questi eminenti nomi del mondo scientifico.

© Riproduzione Riservata.