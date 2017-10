BLOOD TIES - LA LEGGE DEL SANGUE/ Su Rai Movie il film con Clive Owen (oggi, 4 ottobre 2017)

il film thriller in prima serata su Rai Movie

NEL CAST CLIVE OWEN E BILLY CRUDUP

Blood Ties - La legge del sangue, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 4 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller che è stata scritta, diretta e prodotta da Guillame Canet nel 2013. Nel cast di Blood Ties - La legge del sangue figurano Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, Mila Kunis e Zoe Saldana. Il film venne proiettato in occasione della 66° edizione del Festival di Cannes. Blood Ties - La legge del sangue è il reboot di un film del 2008 dal titolo Les liens du sang, che vide Guillame Canet (il regista di Bllod ties) vestire i panni del personaggio protagonista. Mila kunis, che interpreta Natalie, è famosa per aver preso parte a produzione cinematografiche come Bad Moms, Jupiter, Third person e Ted. Il ruolo di del personaggio protagonista, venne offerto in via preliminare a Mark Wahlberg. Quest'ultimo, però, non riuscì a prendere parte al progetto a causa di altri impegni lavorativi già fissati in precedenza. Al suo posto venne poi scelto in via definitiva Clive Owen, al quale vennero affiancate da Mika Kunis, Zoe Saldaba e Billy Crudup. Il giovanissimo Austin Williams ha invece interpretato Clive, il fratello di Chris, da bambino. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

BLOOD TIES - LA LEGGE DEL SANGUE, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film è ambientata a New Yotk nel 1976. Chris ha appena finito di scontare la sua condanna reclusiva in carcere, abbreviata grazie alla sua buona condotta. Ad attendere Chris, che in passato è stato condannato per omicidio, c'è Frank, suo fratello. Quest'ultimo, al contrario di Chris, è un poliziotto molto giovane e promettente, con una strepitosa carriera lavorativa. I due fratelli, come dimostrano le rispettive scelte di vita, sono estremamente diversi l'uno dall'altro. Ciò che li ha sempre accomunati è stato il desiderio di assecondare il volere del padre, Leon. L'uomo, che ha cresciuto da solo i due ragazzi, per qualche strano motivo, sempre essere più legato a Chris, nonostante i suoi errori ed i tanti guai in cui si è cacciato. Frank intende aiutare suo fratello e spera che Chris abbia davvero messo la testa a posto e sia deciso a cambiare vita per sempre. Lo ospita nel suo appartamento, gli rimedia un impiego e lo mette in contatto con la sua famiglia. Il tentativo, purtroppo, non va a buon fine perché il passato criminale di Chris torna a bussare alla sua porta. Chris rientra, ben presto, nel tunnel della vita criminale. Frank, deluso ed amareggiato dal comportamento del fratello, decide di non aiutare più Chris e lo allontana per sempre dalla sua vita.

