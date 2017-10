CENTURION/ Su Rai 4 il film con Michael Fassbender e Dominic West (oggi, 3 ottobre 2017)

il film epico in prima serata su Rai 4

NEL CAST MICHAEL FASSBENDER

Centurion, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola epica del 2010 scritta e diretta da Neil Marshall ed interpretata da grandi nomi del cinema americano come Michael Fassbender, Dominic West, Olga Kurylenko, Noel Clarke, Liam Cunningham e JJ Feild. Michael Fassbender, nel 2017, ha presto parte tre film come Alien: Convenant, Song to song e L'uomo di neve. La trama del film tenta di ricostruire la storia della nona legione romana, che cercò di unire le regioni britanniche all'Impero Romano. Poco dopo, la nona regione sparì misteriosamente nel nulla. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

CENTURION, LA TRAMA DEL FILM

Quintus Dias, centurione romano stanziato in Britannia, decide di unirsi alla Nona Legione romana, affiancata da Titus Flavius Virilus. La legione rimane vittima di un'imboscata durante la quale perdono decine e decine di soldati. La trappola è stata innescata da Etain, una soldatessa della tribù dei Pitti infiltrata all'interno della legione con l'intento di tradire i romani per vendicarsi delle violenze subite e dell'uccisione di sua madre. Solo dei soldati riusciti a sopravvivere all'imboscata decidono di unirsi a Quintus nella spedizione per tentare di liberare il comandate Virilius, rapito dai Pitti. La missione fallisce miseramente ed Etain uccide senza pietà il legionario romano. I soldati romani scappano via a gambe levate e si dirigono verso nord, con l'intenzione di non lasciare tracce dietro di se e depistare i britannici. Ma un gruppo di soldati Pitti, insegue i superstiti romani con l'intenzione di vendicare l'uccisione del figlio del capo villaggio della loro tribù, avvenuto nel corso della spedizione per salvare Vairilius. Il legionario colpevole del terribile atto ha preferito non avvertire i suoi compagni di quanto accaduto. Per sfuggire ad un attacco, il gruppo di legionari è costretto a dividersi per facilitare la fuga. Il gruppo guidato da Quintus riesce a rifugiarsi presso l'abitazione di una donna di nome Arianne, che si occupa dei soldati feriti ed affamati. Poco dopo, i legionari proseguono il loro cammino ma una volta arrivati al forte romano si accorgono che è completamente abbandonato. Stanchi e debilitati decidono di interrompere la fuga e di affrontare i nemici in uno scontro aperto.

