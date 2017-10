Claudio Merangolo / Chi è il corteggiatore di Alex Migliorini a Uomini e Donne? Età, lavoro e curiosità

Claudio Merangolo,Uomini e Donne

Uomini e Donne quest'anno è tornato con un trono classico che vede quattro protagonisti e l'atteso ritorno del trono gay. Il nuovo tronista gay è Alex Migliorini che in questo inizio di avventura nel noto studio di Canale 5 sembra aver già una preferenza: lui si chiama Claudio Merangolo e non è del tutto nuovo agli appassionati del gossip di Uomini e Donne. Claudio è nato nel 1985 (ha quindi 32 anni), è originario di Roma ma vive da tempo a Milano, dove lavora come commesso in uno showroom. Come accennato, abbiamo già sentito parlare di lui visto che poche settimane prima dell'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, il giornalista Alberto Dandolo aveva fatto il suo nome come probabile nuovo tronista gay. Così non è stato, anche se è comunque lui uno dei protagonisti del nuovo trono gay.

DA POSSIBILE TRONISTA A CORTEGGIATORE

Claudio Merangolo am molto viaggiare - di recente ha trascorso una vacanza a Ibiza con gli amici - ed è appassionato di calcio. Ma tra le sue passioni c'è anche quella per la palestra e il vivere sano, infatti è molto attento all'alimentazione e alla forma fisica. Molte le persone note che annovera nelle sue amicizie; tra queste infatti possiamo citare l’attrice Chiara Francini, il chirurgo estetico Giacomo Urtis, l’ex gieffina Guendalina Canessa, Alessandra Amoroso e Juan Fran Sierra, modello di Dolce & Gabbana ed ex fidanzato del tronista Claudio Sona. Tra Claudio e il tronista Alex – come hanno raccontato nella loro prima esterna – c'è stato uno scambio di messaggi lo scorso anno tramite Facebook.

