EVA HENGER/ Lo scherzo della figlia Mercedesz la scatena: "film porno? Non fare i miei sbagli!" (Le Iene Show)

Le Iene hanno organizzato uno scherzo che Eva Henger non dimenticherà facilmente. Alla ripresa del programma in prima serata su Italia 1, è stata contattata la figlia Mercedesz, conosciuta per le sue apparizioni a “L’Isola dei Famosi”. Ed è stato architettato uno scherzo clamoroso per la mamma: fingere che Mercedesz abbia scelto di seguire le sue orme nel cinema hard, realizzando il suo primo film porno. Per rendere realistico lo scherzo, Mercedesz assieme a Le Iene ha realizzato un finto video in cui ha simulato prima la preparazione di un casting a luci rosse, e poi ha registrato alcuni rumori tipici di una pellicola porno, utilizzando strumenti da cucina e anche un simpatico cagnolino. Dopodiché, ha dato appuntamento alla madre, che si trovava in Ungheria, dicendole di doverle parlare urgentemente per farle una confessione. Le due si sono incontrate in una casa di Milano in compagnia di Nick, che inizialmente Eva ha pensato fosse il nuovo fidanzato di Mercedesz.

"MAMMA, GIRIAMO UN FILM INSIEME!"

Invece ben presto Nick si è rivelato come il “regista” del primo film hard di Mercedesz. Alla visione del video la reazione di Eva Henger è stata subito veemente, staccando con rabbia il cavo che collegava il computer al televisore (dove, in accordo con lo scherzo, continuavano a sentirsi i rumori del fino film) e ha picchiato Nick, in maniera anche piuttosto violenta. Mercedesz le ha spiegato di volersi cimentare nel campo della madre sentendo la competizione con lei, ed Eva ha risposto di aver fatto anche altre cose nella vita, come l’infermiera e anche la mamma, e ha ricordato alla ragazza come quando da piccola venisse presa in giro per le esperienze a luci rosse della madre. Quando Mercedesz ha chiesto alla madre di avere l’ambizione di girare un film porno con lei, Eva se n’è andata sdegnata e quasi in lacrime. Alla rivelazione delle scherzo la tensione si è ovviamente stemperata, anche se al malcapitato Nick resterà sicuramente il ricordino delle botte in testa ricevute!

