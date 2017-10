Elisa, 20 anni in ogni istante / Concerto Arena di Verona, ospiti e scaletta: tutti i duetti (3 ottobre)

Elisa 20 anni ogni istante

In prima serata su canale 5 torna la grande musica con “Elisa - 20 anni in Ogni Istante”, uno spettacolare concerto in onda a partire dalle 21.20 di oggi, martedì 3 ottobre, per festeggiare i primi 20 anni di carriera di Elisa. Dall’Arena di Verona verrà trasmesso uno show senza precedenti. I fans dell’artista potranno così assistere ai momenti più emozionante dei quattro concerti che Elisa ha tenuto all’Arena di Verona lo scorso settembre, portando a casa quattro sold out e i complimenti non solo del pubblico ma anche della critica che ha celebrato la grandezza di un’artista che, nel corso degli ultimi vent’anni, è riuscita sempre a stupire. Quella che Elisa ha regalato ai suoi fans è stata così una grande festa durata ben quattro giorni: il 12, 13, 15 e 16 settembre, dalla magica cornice dell’Arena di Verona, sono andati in scena quattro live con tre temi diversi: dalla serata “Pop-Rock” all’emozionante serata “Acustica-gospel”, fino ai due show “Orchestra”. Sul palco, Elisa Toffoli è stata accompagnata da tantissimi colleghi ma soprattutto amici che hanno condiviso con lei l’emozione di cantare in un’Arena gremita in ogni posto. Tantissimi gli ospiti che hanno affiancato Elisa nelle sue serate magiche tra cui Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Mario Biondi, Luca Carboni, Carmen Consoli, Emma, Fabri Fibra, Giorgia, LP, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Francesca Michielin, Gianna Nannini, Francesco Renga, Giuliano Sangiorgi, Francesco De Gregori, Ornella Vanoni e Renato Zero. Nel corso dell’evento, Elisa si è esibita sulle note dei suoi più grandi successi ma anche su amatissime cover fino a regalare al pubblico l’emozione di ascoltare per la prima volta live il nuovo singolo “In ogni istante”, concepito come una lettera d’amore e di ringraziamento che Elisa ha voluto scrivere ai suoi fans.

TUTTI I DUETTI

Elisa, 20 in ogni istante, il grande show che canale 5 ha deciso di regalare al proprio pubblico, raccoglierà i momenti più belli dei quattro concerti dell’Arena di Verona. Durante lo spettacolo trasmesso su canale 5 verrà dato ampio spazio ai duetti che Elisa ha fatto con i suoi amici artisti. Uno show unico che il pubblico di Elisa ha aspettato per mesi e che ha conquistato anche tutti i vip che hanno affiancato l’artista in questo viaggio meraviglioso. Ecco dunque, la scaletta di tutti i duetti: Ti vorrei sollevare (Giuliano Sangiorgi), Sorrido Già (Giuliano Sangiorgi, Emma Marrone), Comunque andare (Alessandra Amoroso), Anima fragile (Tommaso Paradiso), Vivendo adesso (Francesco Renga), Luce (Giorgia), Almeno tu nell’universo (Loredana Bertè), Strange (LP), Per me è importante (Federico Zampaglione), Buonanotte fiorellino (Francesco De Gregori), The other side of love e Sailing (Jack Savoretti), Anche se non trovi le parole (Fabri Fibra), Vieni a vivere con me (Luca Carboni), Distratto e L’amore esiste (Francesca Michielin), A feast for me e Forgiveness (Mauro Pagani), Fly me to the moon (Mario Biondi), You’ve got a friend e Ogni tanto (Gianna Nannini), Il cielo (Renato Zero).

