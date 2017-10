FAR WEST/ Su Iris il film diretto da Raoul Walsh e con Claude Akins (oggi, 3 ottobre 2017)

il film western in seconda serata su Iris

NEL CAST CLAUDE AKINS

Far West, il film in onda su Iris oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere western che è stata diretta da Raoul Walsh nel 1964, con protagonista Claude Akins. L'attore è uno dei grandi protagonisti americani del genere, annoverando nella sua carriera titoli importanti come Il ritorno dei magnifici sette, Anche gli eroi piangono, Un dollaro d'onore e La Fattoria Maledetta, per citarne alcuni. Al suo fianco troviamo Eleanor Audley, rinomata per aver doppiato la strega cattiva nel celebre film d'animazione La bella addormentata nel bosco. Nel cast troviamo inoltre attori del calibro di Mary Patton, James Gregory, Diane McBain, Suzanne Pleshette e William Reynolds. Far West rappresenta a tutti gli effetti una pietra miliare per la carriera di un regista che ha reso celebre il cinema americano. Vincente nelle pellicole mute, grazie a questo suo nuovo lavoro Walsh è riuscito a cambiare punto di vista su un genere cult, girato per il suo 50esimo anno dietro la cinepresa. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FAR WEST, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La trama di Far West, dal titolo originale A Distant Trumpet, segue le vicende del Tenente Matthew Hazard, membro dell'esercito nell'America del 1883. Viene assegnato un giorno a Fort Delivery, un luogo isolato ed a confine con il Messico, lungo il territorio dell'Arizona. In questi luoghi incontrerà in seguito Kitty, Sceriffo di una cittadina, e che salverà da un attacco indiano. La situazione cambia quando il comando verrà assunto da un nuovo ufficiale, il Generale Alexander Quaint, che ordinerà ad Hazard di spingere il capo indiano ad arrendersi in seguito ad un suo fallimento, registrato nel tentativo di catturare il capo dei Chiricahua Apache. Hazard convincerà in seguito War Eagle a seguirlo in cambio di un rifugio sicuro per gli indiani d'Arizona. Mentre si trovano in viaggio verso il fortino, i due si imbatteranno in un altro ufficiale dell'esercito che ordinerà ai suoi uomini di trasportare invece gli indiani in Florida. I due non si daranno tuttavia per vinti e si incammineranno verso Washington per chiedere alla massima autorità di annullare l'ordine del Maggiore, in modo che Hazard possa mantenere la parola data al capo indiano.

© Riproduzione Riservata.