FIRE WITH FIRE/ Su Rete 4 il film con Josh Duhamel e Bruce Willis (oggi, 3 ottobre 2017)

il film d'azione in prima serata su Rete 4

JOSH DUHAMEL E BRUCE WILLIS NEL CAST

Fire with Fire, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola d'azione del 2012 che è stata diretta dal regista americano David Barret. Il film, è stato interpretato da Josh Duhamel, Bruce Willis, Rosario Dawson, Vincent D'Onofrio, Julian McMahon, 50 Cent e Vinnie Jones. Un cast variegato ed etorgeneo che contempla grandi star del cinema internazionale, affiancate da attori meno conosciuti e da un idolo del mondo hip hop mondiale come 50 Cent. L'attore protagonsita, Josh Duhamerl, è un noto interprete statunitense famoso per le sue apparizioni in Trasformers e Trasformers: La vendetta del caduto. Ma vediamo insieme la trama del film.

FIRE WITH FIRE, LA TRAMA DEL FILM

Jeremy Coleman, un vigile del fuoco, è il protagonista della storia. Assieme ai suoi colleghi di lavoro, dopo una lunga giornata difficile e intensa, decide di rilassarsi sorseggiando del buon skotch. Coleman viene incaricato di comprare degli snack che possano accompagnare il momento di relax. L'uomo si reca in un supermarket e mentre è intento a fare la spesa assiste alla rapina ed all'uccissione dell'addetto alla cassa del negozio e di suo figlio. Il colpevole dell'omicidio è un pericoloso criminale della zona, militante di un gruppo di neo nazista. Coleman, impietrito da quanto accaduto, riesce a salvarsi e a dare l'allarme. Per proteggere Coleman da eventuali ripercussioni, l'uomo viene inserito nel programma protezione testimoni dall'agente Mike Cella, del FBI. Quest'ultimo spera ardentemente di riuscire ad incastrare il colpevole che, diversi anni prima, ha ucciso anche un suo caro amico e collega. Colemane, dunque, cambia identità e si trasferisce in una località sconosciuta. I primi tempi sono davvero difficili per Coleman, che fatica abituarsi alla sua nuova vita. Ad alleggerire la pressione è la presenza dell'agente Talia Durham, la poliziotta incaricata di occuparsi della sua sicurezza. Tra i due nasce una splendida storia d'amore. Ma il programma di protezione non basterà per impedire alla banda di criminali di raggiungere Coleman e rendergli la vita un inferno. Il colpevole dell'omicidio viene infatti lasciato a piede libero prima della fine del processo. Coleman si troverà costretto a combattere con astuzia e coraggio pur di riconquistare la sua libertà.

