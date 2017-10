Francesca Barra minacciata/ "Per troppi uomini noi donne siamo solo prostitute"

Francesca Barra, primo piano (Facebook)

IL POST DI DENUNCIA SU FACEBOOK

Insulti sessisti, messaggi scurrili e persino minacce a lei e ai propri figli che si susseguono oramai da mesi: Francesca Barra, la giornalista e conduttrice di origini lucane, ha deciso di uscire allo scoperto e, con tanto di screenshot pubblicati online, ha messo alla berlina tutti coloro che l’hanno attaccata negli ultimi tempi sui social network, in una escalation di improperi e post che le auguravano la morte. La 39enne originaria di Policoro (Matera) ha usato proprio il suo profilo Facebook ufficiale per denunciare quello che, stando agli “screen” dei post incriminati, si profila come un attacco continuato e sistematico di alcuni presunti haters nei suoi confronti. “Non parlerò mai più di violenza sulle donne” ha esordito la Barra, cogliendo l’occasione per ricordare i suoi numerosi interventi per sensibilizzare su un tema sempre di stringente attualità, “ma fino a quando tizi come questi non saranno arrestati non lo farò mai più” ha aggiunto, chiudendo la breve didascalia a corredo delle foto con un’ultima, amara riflessione: “Altrimenti le mie saranno solo delle parole”, lasciando quindi intendere, come si è appreso in seguito, che della questione ora se ne occuperanno gli organi competenti.

FRANCESCA BARRA: NEL MIRINO LA SUA VITA PRIVATA

Stando a quanto si apprende, Francesca Barra avrebbe nel frattempo già sporto denuncia contro un uomo per diffamazione: ma il diretto interessato, un impiegato presso la sede della Regione Basilicata, non è l’unico a finire nel mirino della giornalista che, nel post pubblicato su Facebook (“Si è permesso di nominare impropriamente i miei figli” ha lamentato la diretta interessata), mostra come siano diversi i responsabili di questa campagna d’odio esplosa contro di lei. Il motivo? A suo dire, la recente uscita pubblica nel corso della quale lei e il suo nuovo compagno, l’attore Claudio Santamaria, hanno difatti “ufficializzato” la loro relazione dopo un’estate di indiscrezioni e pettegolezzi. Insomma, tweet minacciosi e commenti sessisti sarebbero dovuti al fatto che la Barra, già madre di tre figli, avrebbe un nuovo compagno: “Volete sapere il motivo di tanto odio?” ha scritto in seguito la giornalista, spiegando che a essere presa di mira è stata la sua sfera privata, nonostante lei abbia sempre “vissuto questa nuova relazione alla luce del sole”. Infine, un appello: secondo la Barra, per troppi uomini la donna è “solo una puttana, mentre l’uomo un conquistatore” e quindi lei, da donna oltre che madre, invita tutti a dire basta alla violenza, non solo verbale.

