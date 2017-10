Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma / A Uomini e Donne, la lettera d’amore della coppia di Temptation Island

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma tornano nello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto in tv. Maria De Filippi continua ad ospitare nello studio del trono classico la coppia di Temptation Island 2017 che, dopo aver lasciato insieme il villaggio dell’amore, si è detta addio dopo poche settimane non riuscendo più a stare insieme. Selvaggia, infatti, prima ha lasciato la casa che divideva con Francesco e poi ha deciso di mettere fine alla sua storia d’amore che durava da ben sei anni. Dopo un primo confronto in studio a cui ha anche partecipato Desirèe Maldera, la tentatrice a cui si è avvicinato Francesco durante l’avventura nel villaggio di Temptation Island, l’ex coppia torna protagonista di un momento commovente nella puntata odierna del trono classico. Maria De Filippi, infatti, sembra intenzionata a fare di tutto per far tornare insieme la coppia. Francesco, così, con l’aiuto di Queen Maria, nella puntata odierna del programma dell’amore, leggerà una commovente lettera a Selvaggia che, però, non avrà alcun effetto. La Roma, infatti, apparirà sempre più decisa ad andare avanti con la sua vita da single.

FRANCESCO E SELVAGGIA TORNERANNO INSIEME?

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma torneranno insieme grazie a Maria De Filippi? La Roma appare un osso duro da convincere. Nella puntata odierna, infatti, l’ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo apparirà sicura delle proprie decisioni. Dopo aver vissuto sei anni accanto a Francesco Chiofalo, attraversando anche dei momenti difficili, Selvaggia, dopo aver vissuto l’esperienza a Temptation Island, si è resa conto di essere una persona forte, capace di poter camminare con le proprie gambe. Per festeggiare il suo nuovo inizio, Selvaggia si è regalata un nuovo seno e sta lavorando come testimonial anche per diversi brand. Pur provando un affetto profondo per quello che, fino a poche settimane fa è stato il suo uomo, Selvaggia Roma non ha alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. Maria De Filippi, dunque, si arrenderà? A quanto pare no. Nella prossima puntata, infatti, Francesco e Selvaggia torneranno nuovamente in tv.

