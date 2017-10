GABRIELLE SARMIENTO/ Video, lo studente con cuore e voce grandi (Il Collegio 2)

Gabrielle Sarmiento, lo studente dal cuore e voce grandi

Generoso e solare, così è subito apparso Gabrielle Sarmiento, il 16enne romano che è tra i protagonisti de Il Collegio 2, docu-fiction in onda su Rai Due in prima serata. Del resto lui stesso l’aveva anticipato nel video di presentazione, rivelando di essere un tipo energico e allegro, mentre la mamma aveva parlato della sua dolcezza. Il 16enne, di origine asiatica ma con un notevole accento romano, si è rivelato molto simpatico e autoironico, sensibile e attento ai compagni. In particolare a Davide Moccia, con cui sembra aver legato parecchio. Il 14enne, durante la serata libera, ha avuto un momento di crisi e di nostalgia e si è isolato dal gruppo. Gabrielle l’ha raggiunto in camera per ascoltarlo e cercare di consolarlo con parole molto mature per la sua età Ti ci devi abituare, questa è una prova anche con te stesso, se ci riesci sei un vincitore. Molto empatico Molto felice, mi sentivo bene, come se avessi aiutato qualcuno nel modo migliore. Gabrielle ha anche avuto un momento di crisi lui stesso, durante la telefonata a casa, sentendo la voce della mamma, a cui è molto legato, si è sciolto in un fiume di lacrime.

GABRIELLE SARMIENTO, IL 16ENNE DAL CUORE GRANDE

Gabrielle Sarmiento ha 16 anni e vive a Roma con i suoi genitori e due fratelli. Pur essendo il più piccolo di casa, dice di essere bravo a farsi valere. Frequenta il 3° Liceo Scientifico con indirizzo in Business e Marketing. Molto bravo a scuola e a casa, reputa i professori maestri di vita ancor prima che docenti. Ama il ballo e il canto, tanto da volerlo trasformare in un lavoro per poter essere amato dalla gente, visto che in passato si è sempre sentito dire che non arriverà mai da nessun parte. Lui stesso, con grande autoironia, commenta di essere "tondo, pigro e mangione". È sicuramente uno degli allievi più diligenti, che hanno dimostrato di sapersi adattare alle regole del Collegio pur sapendosi anche divertire e facendo divertire gli altri, per esempio è stato lui il primo a notare la scena di Michelle e Roberto sulla bicicletta, commentando con ironia e tenerezza. Gabrielle, inoltre, sembra notare sembre il bello nelle situazioni, come nel caso della rigida professoressa di matematica, criticata da tutti i ragazzi per la sua severità e di cui lui ha addirittura commentato "La prof di matematica è un amore".

L'AMORE PER IL CANTO DI GABRIELLE

La passione di Gabrielle Sarmiento per la musica e il canto è già per così dire pubblica. Basta fare un giro sui social per rendersene conto. Su youtube, in particolare, sono diverse le cover in cui il giovane si esibisce, rivelando una bellissima voce. Ma non solo, il 16enne si esibisce anche in vlog e spettacoli in cui balla, con grande capacità di interpretazione. Nel video di presentazione, del resto, l'aveva detto che "per far sentire una mia canzone farei qualsiasi cosa". Chissà se nelle prossime puntate il pubblico avrà modo di conoscere la vena artistica di quello che sembra essere uno degli studenti pià carismatici di questa edizione de Il Collegio.

