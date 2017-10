GIGIO DONNARUMMA/ Maturità "ad honorem" a Ibiza (Le Iene Show)

Donnarumma nel mirino delle Iene (foto LaPresse)

GIGIO DONNARUMMA ALLE IENE SHOW

Le Iene Show tornano in pista per la nuova stagione televisiva e ripartono con Stefano Corti e Alessandro Onnis che sono andati direttamente a Ibiza a trovare il portiere del Milan, Gigio Donnarumma. In vacanza dopo una lunghissima trattativa che l’aveva portato prima a rifiutare, poi a firmare un ricchissimo rinnovo contrattuale coi rossoneri, un record per un diciottenne che ha causato anche diverse polemiche. Proprio per rilassarsi, Donnarumma ha scelto le vacanze in Spagna che hanno fatto però altrettanto discutere, visto che per partire immediatamente in compagnia della fidanzato, Gigio ha rinunciato a sostenere l’esame di maturità, che avrebbe dovuto affrontare, con un permesso già accordato dalla scuola, alla fine dell’Europeo Under 21 affrontato in maglia azzurra. Molti osservatori hanno parlato di un cattivo esempio fornito da Donnarumma ai giovani, visto che nonostante il rinnovo da cinque milioni l’anno con il Milan, avrebbe dovuto dimostrare che la cultura è sempre estremamente importante per un giovane.

LA MATURITA' AD HONOREM A IBIZA

Per provare a rimediare alla situazione, Stefano Corti e Alessandro Onnis hanno raggiunto Gigio ad Ibiza, sottoponendolo a una serie di domande di cultura generale ma anche irriverenti come nello stile del programma. “Nel calcio non ci sono più bandiere, ma quale dei tuoi compagni ha l’asta più lunga?” “A Pierino vengono dati 6 milioni di euro: passa il fratello e se ne piglia 1, passa il manager e se ne prende 1 milione 525 mila...” con un evidente riferimento alla vicenda contrattuale di Donnarumma, all’ingaggio del fratello come terzo portiere del Milan e alla ricca commissione percepita dal suo manager Mino Raiola, che ha menato le danze dell’estenuante trattativa. Insomma, una satira un pizzico trash, ma che ha portato alla fine Donnarumma a conseguire il diploma di maturità “ad honorem” consegnato dalle Iene. Una situazione che magari spronerà Gigio a prendere davvero la maturità l’anno prossimo, alla fine di quella che dopo il rinnovo potrebbe essere la prima di tante stagioni con la maglia del Milan.

