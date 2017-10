GIOVANNA D'ARCO/ Su Cielo il film con Milla Jovovich e John Malkovich (oggi, 3 ottobre 2017)

il film storico in prima serata su Cielo

NEL CAST MILLA JOVOVICH

Giovanna D'Arco, il film in onda su Cielo oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola storica che è stata realizzata nel 1999 ed è stata scritta, diretta e prodotta da Luc Besson (Valerian e la città dei mille pianeti, Leon, Nikita) ed interpretata da Milla Jovovich (Il quinto elemento, la saga di Resident evil, Ultraviolet), John Malkovich (Le relazioni pericolose, Essere John Malkovich, Burn after reading - A prova di spia) e Dustin Hoffman (Il laureato, Rain man - L'uomo della pioggia, Kramer contro Kramer). Besson torna a collaborare con Milla Jovovich 2 anni dopo Il quinto elemento, che la vedeva protagonista insieme a Bruce Willis. Il film è ispirato alla biografia della condottiera e santa ed è diviso in tre sezioni distinte, la giovinezza di Giovanna, la guerra e il processo. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

GIOVANNA D'ARCO, LA TRAMA DEL FILM

Giovanna (Milla Jovovich) è una ragazzina molto devota e felice e vive in un piccolo villaggio di contadini nel ducato di Lorena, in Francia. Un giorno il paese però viene saccheggiato dalle truppe inglesi durante la Guerra dei Cento Anni. I contadini vengono massacrati e le case date alle fiamme. La piccola Giovanna, nascosta dalla sorella appena in tempo, riesce a sopravvivere ma assiste alle barbarie degli inglesi, sviluppando per loro un odio profondo e bruciante. Quando Giovanna è ormai una giovane adulta chiede udienza a Carlo VII (John Malkovich), a cui confessa di essere stata incaricata da Dio di liberare la Francia dagli inglesi. Il re decide di appoggiare la ragazza per puro spirito opportunistico e le affida un gruppo di armati. Giovanna parte quindi per Orleans, assediata dagli inglesi. L'odio cieco per gli inglesi nutrito dalla ragazza riesce a caricare gli animi dei soldati francesi, che riescono rapidamente a liberare la città e sconfiggere gli inglesi. Ben presto, man mano che la notizia della sua vittoria si diffonde, Giovanna diventa popolarissima e comincia a ricevere richieste d'aiuto da molte altre città di Francia. Giovanna diventa ben presto una nemica giurata degli inglesi, che la odiano tanto quanto i francesi la rispettano. Quando è il momento di venire a patti con gli inglesi il fanatismo di Giovanna non sarà più una benedizione per Carlo VII, ma un ostacolo da rimuovere.

© Riproduzione Riservata.