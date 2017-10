GIUSEPPE SPITALERI/ Studente ribelle: riuscirà a dimostrare le sue capacità? (Il Collegio 2)

Giuseppe Spitaleri al Collegio 2

GIUSEPPE SPITALERI E LO SCARSO INTERESSE VERSO LA SCUOLA

Un vero "fimminaro". Così si è definito Giuseppe Spitaleri in fase di presentazione alle telecamere de Il Collegio 2. Come la maggior parte dei ragazzi della sua età e degli studenti scelti per il programma, anche il giovane palermitano ha una particolare attenzione per le ragazze e dimostra una forte determinazione. E' uno dei pochi infatti che preferisce esporsi in prima persona piuttosto che sfruttare i social per corteggiare e non esita a manifestare il proprio apprezzamento verso chi gli piace. In questa prima frase del format non abbiamo visto molto del carattere di Giuseppe, anche se in alcuni momenti è apparso del tutto diverso rispetto a come si è mostrato prima di entrare in istituto. Dopo il taglio dei capelli, che sembra non averlo sconvolto più di tanto, Giuseppe ha dimostrato di avere uno scarso interesse per la scuola in generale e per l'apprendimento. Dettagli che non stonano con la sua rinomata tendenza a stare fuori con gli amici e che lo hanno portato ne Il Collegio 2 a creare diversi disordini. E' stato infatti il primo a rendersi protagonista di lanci di cartacce, di giochi alle spalle dei professori e non ha di certo esitato nell'andarsi a riprendere il cellulare, sequestrato in fase iniziale dai sorveglianti. Eppure Giuseppe è apparso triste quando i professori hanno rivelato quali studenti si sono mostrati migliori e quali peggiori. Anche se il concorrente non è rientrato in modo netto in nessuna delle due categorie, subito dopo aver controllato la classifica si è isolato per qualche minuto.

UNO STUDENTE RIBELLE: CAMBIERA' ATTEGGIAMENTO?

Giuseppe Spitaleri potrebbe essere fra gli studenti de Il Collegio 2 in grado di dare del filo da torcere ai professori. Attento alla ribellione, pronto allo scherzo, potrebbe commettere diverse infrazioni e tentare addirittura la fuga. Eppure quell'isolamento improvviso avvenuto nel finale della prima puntata, fa pensare anche ad una divisione interiore del ragazzo e sottolinea la sua imprevedibilità. Potrebbe per esempio stupire rispetto alle fasi iniziali e cambiare del tutto il proprio comportamento all'interno dell'istituto, scegliendo di dare il massimo di se stesso. Non sembra che per ora abbia stretto un legame particolare con qualche altro studente del programma, anche se è davvero troppo presto perché si formino alleanze così strette. Giuseppe si trova quindi di fronte ad un bivio, in cui ha la possibilità di scegliere quale ruolo avere all'interno della scuola. In qualsiasi caso, gli sarà possibile comunque influenzare diversi compagni.

UNO SCONTRO CON ROBERTO MAGRO?

Il Collegio 2 potrebbe rappresentare un'esperienza significativa per Giuseppe Spitaleri, dato che sembra averlo messo di fronte al proprio carattere. Dovendosi confrontare con altri compagni del suo stesso calibro ed altri studenti invece più brillanti, potrebbe decidere di fare di tutto per dimostrare le proprie capacità piuttosto che mantenere fede alla sua nomea di ribelle. Nel promo della seconda puntata, una scena in particolare ha mostrato Giuseppe in contrasto con Roberto Magro. Non è chiaro tuttavia se i due vivranno uno scontro o se le parole del secondo studente indichino dei problemi con un terzo ragazzo. Giuseppe potrebbe essere infatti l'allievo che creerà problemi a Roberto, investito forse del ruolo di capoclasse, ma anche un suo confidente.

