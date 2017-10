GRANDE FRATELLO VIP 2017 Ed.2 / Eliminato, nomination e pagelle: Giulia De Lellis sotto accusa

Grande Fratello Vip, pagelle

I VERDETTI: PREDOLIN ESPULSO, DI PIETRO ELIMINATA

Il Grande Fratello Vip 2017 di ieri sera ha regalato una puntata ricca e movimentata. Si parte forte con l'espulsione di Marco Predolin, che diventa assoluto protagonista nella prima parte della trasmissione. La bestemmia gli è costata cara, dovendo abbandonare anticipatamente il gioco. Ci dispiace perchè era un personaggio interessante che poteva dare ancora molto alle dinamiche del gioco. L'eliminazione di Carmen Di Pietro, invece, è stata alquanto inaspettata. I telespettatori hanno decretato attraverso il televoto la vittoria di Daniele Bossari, che ha consolidato il gradimento dei suoi fan con il siparietto dolcissimo con la figlia Stella. A proposito di incontri e sorprese, anche Giulia De Lellis ha potuto rivedere il suo Andrea Damante, seppur per qualche secondo. La coppia è sembrata solida, lui ha voluto rincuorarla prima del violento scontro verbale con Alfonso Signorini. Le scintille con l'opinionista del Grande Fratello Vip hanno sicuramente alzato i dati dello share, ma non hanno portato nessun spunto costruttivo.

GRANDE FRATELLO 2017: SCINTILLE DE LELLIS-SIGNORINI

L'uscita infelice di Giulia De Lellis riguardo il mondo omosessuale, ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini che è passato subito all'attacco: "Giulia io non posso perdonare la tua ignoranza. L'AIDS non si trasmette con la saliva, non si trasmette così. Leggi, informati prima di parlare". La replica della De Lellis non si è fatta attendere e ha dato seguito ad un botta e risposta che ha infiammato gli animi. Il pubblico presente in studio si è palesemente schierato dalla parte di Signorini, che in compenso ha dovuto fare i conti con le battute della Gialappa's Band: "Sembra che abbiano vomitato sopra il tuo maglione. Ma come ti vesti?". Da uno scherzo all'altro, il Grande Fratello riprende in un batter d'occhio la sua ironia e cancella definitivamente la staticità delle prime due puntate. Il reality show più amato dagli italiani è tornato e si riprende la scena alla sua maniera. La prossima settimana è atteso il verdetto per le nuove nomination: in sfida ci sono Simona Izzo e Lorenzo Flaherty.

