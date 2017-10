GRANDE FRATELLO VIP 2017 / Ed. 2, replica quarta puntata: su La5 la squalifica di Predolin

Grande Fratello Vip

La replica della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017 va in onda in prima serata, oggi martedì 3 ottobre, su La5. Chi non è riuscito a seguire la diretta di ieri, potrà recuperare questa sera. Come ha annunciato Alfonso Signorini, la quarta puntata, da tradizione, nella storia del Grande Fratello è quella che regala i maggiori colpi di scena e così è successo ieri. Tanti gli argomenti affrontati da Ilary Blasi nel corso della serata che è stata seguita da 4.768.000 telespettatori con lo share pari al 24,77%. La replica della quarta puntata, dunque, è molta attesa. La serata ha preso il via con l’argomento Marco Predolin. Ilary Blasi, con il sostegno di Alfonso Signorini, è tornata sulle frasi pronunciate dal conduttore nei confronti di Cristiano Malgioglio. Dopo un’accesa discussione, Predolin ha abbandonato la casa per la bestemmia pronunciata in diretta. La squalifica del conduttore ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi coinquilini che non sia spettavano una punizione del genere. I motivi, però, per guardare la replica della quarta puntata del Grande Fratello Vip, però, sono davvero tanti.

TUTTI GLI ARGOMENTI DELLA SERATA

Tra le cosa spiacevoli accadute nella quarta puntata del Grande Fratello Vip rientrano il confronto tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini e l’eliminazione di Carmen Di Pietro. La fidanzata di Andrea Damante è stata pesantemente attaccata dall’opinionista per le frasi pronunciare sui gay. Carmen Di Pietro, invece, ha dovuto abbandonare la casa dopo aver perso la sfida al televoto con Daniele Bossari. Quest’ultimo, invece, è stato il protagonista di uno dei momenti più emozionanti della serata con l’incontro con la figlia Stella. Sorpresa, poi, anche per la De Lellis che ha incontrato il fidanzato Andrea Damante. Entrando, invece, nella dinamica del gioco, Luca Onestini è stato eletto capitano mentre i nominati della settimana sono Simona Izzo e Lorenzo Flaherty. L’appuntamento, dunque, è per questa sera su La5.

