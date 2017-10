Giulia De Lellis VS Luca Onestini/ Video, l’attacco di Soleil Sorgè a Pomeriggio 5: chiarimento al GF Vip 2017

Giulia De Lellis e Luca Onestini

Confronto nella casa del Grande Fratello Vip 2017 tra Giulia De Lellis e Luca Onestini. La fidanzata di Andrea Damante, nel corso della quarta puntata in cui è stato squalificato Marco Predolin ed è stata eliminata Carmen Di Pietro, è stata la protagonista di un acceso botta e risposta con Alfonso Signorini che ha puntato il dito contro di lei per alcune frasi pronunciate nei confronti dei gay. L’argomento è stato introdotto da un filmato che racchiudeva tutte le critiche ricevute in questi giorni da Giulia De Lellis nelle varie trasmissioni televisive che si occupano del reality. Tra i tanti attacchi, alla De Lellis, non è sfuggito quello di Soleil Sorgè. La fidanzata di Luca Onestini, dal salotto di Pomeriggio Cinque di cui è un’opinionista, ha puntato il dito contro Giulia, rea di essersi lasciata andare a dichiarazioni infelici. “Parole allucinanti. Mi meraviglio che non si parli di quello e si parli di Marco Predolin che l'ha detto in maniera più leggera". Le parole di Soleil hanno scosso Giulia De Lellis che, dopo la diretta, ha chiesto spiegazioni al sul fidanzato.

IL CHIARIMENTO TRA GIULIA DE LELLIS E LUCA ONESTINI

Nel giardino della casa del Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis, ancora scossa dal pesante discussione avuta con Alfonso Signorini, ha chiesto spiegazioni a Luca Onestini delle frasi pronunciate da Soleil Sorgè. La fidanzata di Andrea Damante si dice sicura che sia stata spinta da qualcuno a pronunciare quelle parole. “Questo mondo è molto particolare, basta un niente che ti fa scattare questa voglia a tutti i costi di emergere", afferma Giulia De Lellis che, facendo parte del mondo della televisione da un anno e mezzo, è sicura le parole di Soleil non siano frutto del suo pensiero. Luca Onestini prova a dire la sua sull’argomento: “Non è una che si fa influenzare, si fa spingere... Lei l’ho vista arrabbiatissima, ho detto non è lei arrabbiatissima così... è stato un estratto, io non so cosa abbia detto in tutto l’intervento. Quindi non posso dire quello che è stato detto in linea di massima” – afferma Luca che poi ribadisce il suo pensiero su Giulia rivelando come l’argomento gay stia molto a cuore alla sua fidanzata – “Comunque, ti ho detto come la penso, ti ho detto che secondo me hai sbagliato. Di Sole ti posso dire che è un argomento che le sta molto a cuore”. Clcicate qui per vedere il video.

