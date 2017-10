Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini stanno insieme / Una foto ufficializza il nuovo amore!

Giulia Provvedi (Instagram)

Un nuovo amore è nato da pochissimo. Giulia Provvedi, 23 anni, ha una nuova fiamma. Si tratta di Pierluigi Gollini portiere di riserva dell'Atalanta. Lo svela sul suo profilo sul social la giovane "Donatella", quello che condivide con la sorella gemella Silvia Provvedi, sempre legatissima a Fabrizio Corona. L'ufficializzazione è arrivata attraverso il network in uno scatto in cui Pierluigi Gollini la bacia appassionatamente e lo 'tagga'. La reazione da parte dei fan della ragazza non si sono fatte attendere e se c'è chi ha apprezzato con molti 'like', c'è tuttavia anche chi la critica. Questi alcuni messaggi del popolo del web.

LA BIONDA DONATELLA INNAMORATA DEL CALCIATORE

"Con un calciatore te lo sei scelta bene", scrive uno. "Questo è amore?! Davvero?? Ma smettiamola su! Se fosse una persona "comune" nemmeno lo avrebbe guardato in faccia. E' sempre la solita minestra! Non è una novità vedere un calciatore fidanzato! Lei sta insieme a lui per soldi! Guardate in faccia la realtà! Per me l'amore è altro, non questo!!! Se per voi l'amore è questo vuol dire che non lo avete mai vissuto". Ripercorriamo ora la carriera recente di Pierluigi Gollini. L'8 luglio 2016 ha firmato un contratto quadriennale con l'Aston Villa, club della Championship inglese allenato da Roberto Di Matteo. Il suo esordio ufficiale avviene il 7 agosto 2016, alla 1ª giornata di campionato. Viene schierato come titolare, e ottiene 20 presenze in campionato fino a metà stagione. Il 14 gennaio 2017 viene ceduto all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi. A Bergamo si trova nella condizione di secondo portiere, dietro il titolare Berisha.

