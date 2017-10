HELL'S KITCHEN ITALIA 2017 Ed. 4/ Anticipazioni 3 ottobre: al via la nuova stagione con Carlo Cracco

Carlo Cracco (Facebook)

PRIMA PUNTATA, LE ANTICIPAZIONI 3 OTTOBRE 2017

Le porte dell’inferno stanno per riaprirsi: questa sera, martedì 3 ottobre, alle 21.15 su SkyUno HD prende il via la quarta stagione di Hell’s Kitchen Italia. Alla guida del ristorante ritroveremo lo chef Carlo Cracco, che per la prima volta non sarà solo giudice sovrano ma si metterà in gioco mostrando la sua maestria ai fornelli nel finale di ogni puntata. "Tante volte i ragazzi dimenticano particolari come il sale. Magari sanno cucinare, ma è per l'attenzione che meritano o no di andare avanti. E mentre prima l'eliminazione era affidata al mio giudizio insindacabile, ora non si può mentire davanti a un piatto”, ha detto Cracco a Repubblica.it. Al fianco dello chef veneto ritroviamo i due sous-chef Sybil Carbone, finalista della prima stagione, e Mirko Ronzoni, vincitore della seconda stagione del talent. A occuparsi della sala ci sarà il maître Luca Cinacchi, detto Luchino, e come ospite fisso il signor Scardovelli. Tra gli ospiti attesi in questa stagione ci sono Fabio Capello, l’attore Fortunato Celino noto per il ruolo di Don Pietro Savastano in “Gomorra”, il giudice di X Factor Manuel Agnelli e lo chef Wicky Priyan. Tra le prove in esterna si farà tappa a Villa Margon a Trento, ristorante che vanta 2 stelle Michelin.

HELL’S KITCHEN ITALIA 2017, I CONCORRENTI

Tra le novità della stagione anche il numero dei concorrenti: 14 cuochi professionisti, l’anno scorso erano 16, che si contenderanno il titolo di Executive Chef di uno dei ristoranti del JW Marriott Venice Resort Spa presso l’Isola delle Rose a Venezia. I concorrenti - 7 uomini e 7 donne - saranno divisi nelle consuete squadre Blu e Rossa. La squadra rossa, guidata da Sybil Carbone, è composta da: Enza Crucinio, Erika Ciaccia, Federica Liuzzi, Margherita Olivieri, Marta Sandini, Monica Zamuner e Natascha Noia. La squadra blu, supervisionata da Mirko Ronzoni, è formata da: Andrea Alessandrelli, Andrea De Carlo, Ivan Artistico, Lorenzo Tirabassi, Luiz Ferreira, Mohamed Lamnaour e Tommaso Olivieri. In ogni puntata, della durata di 75 minuti, i concorrenti si cimenteranno in una prova a squadre a cui seguirà una prova individuale e un solo servizio per serata. Nel finale i due peggiori concorrenti della puntata si sfideranno in un vero e proprio duello a cui parteciperà anche Carlo Cracco: chi non riuscirà a mantenere il ritmo dello Chef sarà eliminato e dovrà lasciare il programma.

