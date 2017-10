IL NOME DEL FIGLIO/ Su Rai Movie il film con Alessandro Gassmann (oggi, 3 ottobre 2017)

il film comico in prima serata su Rai Movie

NEL CAST ALESSANDRO GASSMAN

Il nome del figlio, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 21.10. Una pellicola comica del 2015 che è stata diretta da Francesca Archibugi che ha curato anche la regia di altri film come Questione di cuore, Lezioni di volo e L'albero delle pere. La trama de Il nome del figlio trae ispirazione da uno spettacolo teatrale dal titolo Le Prénom di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. L'opera aveva già ispirato una pellicola francese che in Italia è nota col titolo di Cena tra amici. La versione diretta da Francesca Archibugi è stata distribuita nei cinema italiani nel gennaio del 2015, ottenendo un discreto successo al botteghino. Il cast del film è composto da Alessandro Gassmann, Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Rocco Papaleo e Micaela Ramazzotti. Le riprese del film sono iniziate a maggio del 2014 e la pellicola è stata prodotta dalla Indian Production. Nella colonna sonora del film è stata inserita la nota canzone scritta ed interpretata da Lucio Dalla intitolata Telefonami tra vent'anni. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL NOME DEL FIGLIO, LA TRAMA DEL FILM

Paolo è un agente immobiliare di successo, figlio di un uomo politico di sinistra molto famoso ed influente scomparso diversi anni prima. L'uomo è sposato con Simona, scrittrice emergente da cui aspetta un figlio. Una sera, la coppia viene invitata da Betta e Sandro. Betta è la sorella di Paolo, mentre Sandro è il il fratello di Simona. Anche Claudio, un loro amico, prendere parte alla cena. Paolo e Simona colgono l'occasione per comunicare a tutti il nome che hanno scelto per il loro futuro figlio, ovvero Benito. I presenti, che solo dopo scopriranno che Paolo aveva semplicemente architettato uno scherzo, non reagiscono serenamente alla notizia. Benito è infatti un nome che storicamente poco si addice ad una famiglia con ideali di sinistra. La discussione, ben presto, sfocia in una vera e propria lite ed i commensali iniziano ad offendersi l'uno con l'altra. Solo la nascita del bambino riuscirà ad ammorbidire gli animi ed a riappacificare il gruppo. .

© Riproduzione Riservata.