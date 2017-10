IL PARADISO DELLE SIGNORE 2/ Anticipazioni del 3 ottobre: Pietro continua ad allontanarsi da Teresa

Il Paradiso delle Signore 2, in onda su Rai 1

ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di oggi, martedì 3 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore 2, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: in seguito alla lite, Teresa cerca in tutti i modi per parlare con Pietro, ma si ritrova di fronte ad un muro. L'imprenditore afferma infatti di voler pensare solo al brand del Paradiso, anche se la ragazza sospetta che sia geloso perché l'ha vista andare via con Vittorio la sera precedente. Nei giorni seguenti, Pietro si allontana di molto dalla fidanzata e Rose insinua che le sue attuali attività gli impediscano di vedere Teresa come vorrebbe. Intanto, Corrado rivela di aver deciso di partecipare a Lascia o Raddoppia, mentre Leonardo cerca di convincere Silvana a non proseguire con i suoi sogni di attrice. Al Paradiso arriva inoltre una nuova ragazza, Maria, che colpisce Teresa per la sua storia. La giovane non ha infatti una grande disposinibilità economica e sta per compiere 18 anni, ma il vestito che ha deciso di provare costa troppo per le sue tasche. Le Veneri decidono tuttavia di coinvolgere Maria per un party in suo onore, sfruttando l'evento per dare vita ad un'attività con le clienti. Ogni donna potrà usufruire infatti di messa in piega e trucco e fra le clienti spunta anche Benedetta, che tuttavia verrà pizzicata dal padre. In seguito alle tensioni recenti, Andreina fa un nuovo tentativo per riavvicinarsi a Vittorio e gli propone di unirsi a lei per fare la campagna di debutto per la Lancia Appia. Il pubblicitario tuttavia la inganna ed infine organizza il tutto per Mori. Teresa invece continua a credere che Pietro sia ormai lontano, ma grazie all'intervento dell'amministratore, l'imprenditore decide di confermarle che vuole sposarla. Durante l'inaugurazione, la Contessa rivela che non ha più guidato dagli anni del nazismo, a causa della sua detenzione al campo di concentramento e per via del fatto che ha insegnato un ufficiale tedesco a guidare. Teresa però trova il modo di coinvolgerla e riesce a farle provare la Appia. Nei giorni seguenti, Frank ritorna in città ed invita Rose ad una cena con Rockfeller. Il miliardario è convinto che la donna abbia le qualità adatte per occuparsi del lancio del suo primo centro commerciale, ma Rose rifiuta. Durante la puntata di Lascia o Raddoppia, Corrado riesce a vincere, mentre Rose chiede a Vittorio di ritornare sotto la guida di Mori, dopo aver saggiato il terreno sul suo rapporto con l'imprenditore. Gli propone infine di far rientrare Il Paradiso come cliente della propria agenzia.

IL PARADISO DELLE SIGNORE 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 OTTOBRE 2017

Gli ultimi eventi avvenuti ne Il Paradiso delle Signore 2 spingeranno Teresa a fare in modo che Vittorio e Pietro possano ritornare amici. I due infatti non si sono più parlati da quel fatidico giorno, da quando i genitori della ragazza hanno scoperto della sua relazione con Mori. Quest'ultimo intanto fa un importante annuncio ai dipendenti: Il Paradiso avrà un reparto dedicato all'outfit maschile. I dipendenti sono entusiasti dell'idea del titolare, mentre Pietro propone a Teresa di disegnare la collezione uomo grazie alle sue abilità. I due raggiungono poi la fabbrica di Biella, che sarà il nuovo laboratorio della ragazza. Andreina invece decide di non accettare l'offerta di Rockfeller per non minare ancora i suoi rapporti con Vittorio. Marisa tuttavia è sconvolta dagli scrupoli della figlia e decide di buttarla fuori dalla società di famiglia. Una volta persa anche la casa per suo volere, Andreina viene accolta a casa di Vittorio, che si offre di ospitarla in attesa di una nuova sistemazione. In seguito, Mori chiede a Vittorio di ritornare a lavorare per lui, ma i contrasti fra i due uomini nascono nuovamente. Il pubblicitario pensa inoltre che Pietro sia un ingrato, dato che Andreina ha lasciato perdere il Mall di Rockfeller solo grazie a lui. L'imprenditore sfrutterà poi l'informazione appena ricevuta per prendere il posto della Mandelli, lasciando così Teresa da sola a Biella. Il giorno dell'inaugurazione, la Mantovani annuncia alle Veneri che il nuovo reparto verrà gestito da Gabriele, un nuovo commesso.

