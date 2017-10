IL SEGRETO / Anticipazioni 3 ottobre: ecco Caridad, la sorella gemella di Fe

Il Segreto

Un nuova entrata in scena caratterizzerà la puntata di oggi de Il Segreto, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20 circa. In essa scopriremo qualcosa in più sul passato di Fe, del quale non abbiamo mai saputo nulla di concreto. Si presenterà, infatti, alla villa una donna identica alla governante di Donna Francisca. Si tratterà di Caridad, la sorella gemella di Fe, che quest'ultima non sembrerà accogliere con grande entusiasmo. La sua espressione parlerà chiaro: un importante mistero legherà le due sorelle? La simpatica Fe sarà costretta ad affrontare nuovi problemi? La villa continuerà a dare ospitalità anche a Raimundo, trasferitosi per tenere sotto controllo i movimenti di Cristobal Garrigues, nel caso in cui intendesse una nuova vendetta contro la matrigna. Ma se la Montenegro continuerà a sperare che il suo storico amante provi ancora dei sentimenti per lei, le intenzioni del padre di Emilia sembreranno essere ben diverse.

Il Segreto: Hernando parte da Puente Viejo, Camila è in pericolo?

Oggi a Il Segreto la morte di Rogelia continuerà ad essere motivo di grande tristezza tra tutti gli abitanti di Los Manantiales. Camila sarà profondamente turbata, soprattutto perché sarà certa che la governante non si sia suicidata come sembra indicare l'autopsia. Hernando sarà costretto a lasciare per qualche giorno Puente Viejo per organizzare i funerali di Rogelia nel suo paese d'origine. Dovrà dunque accompagnare il feretro, allontanandosi da Los Manantiales proprio mentre Ismael sembrerà avere perso il controllo delle sue azioni. Il crudele individuo, infatti, sarà molto agitato non solo per il delitto da lui stesso provocato ma anche per la scomparsa dei documenti che Rogelia gli ha sottratto. Continuerà quindi a cercare senza sosta tali articoli di giornale, nella speranza che essi non vengano visti né da Hernando né, ancor peggio, da Beatriz.

