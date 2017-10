Il Collegio 2/ Anticipazioni 3 ottobre: Arianna sospesa o eliminata? L'intervento del Preside e la gita

Il Collegio, anticipazioni

Nel prime time, Rai 2 regalerà al pubblico il secondo appuntamento con Il Collegio 2. La seconda stagione di questo particolare progetto, si è già confermata interessante per il pubblico esattamente come lo scorso anno (o forse anche di più) I ragazzi del nuovo millennio, verranno ancora una volta catapultati nella scuola nel 1961, per cercare di conquistare la tanto ambita licenza media. L'esperimento televisivo prodotto da Magnolia, ha inserito in un contesto lontanissimo, 18 ragazzi di età compresa tra i 13 ed i 17 anni. Dietro i banchi di scuola del Collegio Convitto di Celana, a Caprino Bergamasco, i giovanissimi dovranno confrontarsi con delle regole scolastiche ed educative ben lontane da ciò che si vive in questo attuale periodo storico. Cosa succederà oggi, martedì 3 ottobre? Scopriamo il destino degli studenti grazie alle anticipazioni della nuova puntata. Cosa capiterà ad Arianna Triassi? Verrà sospesa? Scopriamolo a seguire!

Il Collegio 2, anticipazioni 3 ottobre: Arianna sospesa?

Il destino della studentessa Arianna Triassi è tutto mani del Preside del Collegio. Stasera, a partire dalle 21.10 circa, vedremo cosa succederà alla giovane studentessa e cosa deciderà di fare Alberto Faverio: confermerà la sua sospensione oppure le perdonerà l’errore facendola ritornare in classe con il resto degli allievi del 1961? Le cose nel frattempo, sembrano non andare bene per il resto degli studenti, che faticano non poco ad adattarsi allo stile di vita dell'epoca. L'obiettivo comune dell'intera classe però è condiviso da tutti: vogliono partecipare alla gita d’istruzione sulle rive dell’Adda. La prospettiva della gita però, non è sufficiente a dare una conferma che i ragazzi procedano con una buona condotta. Per responsabilizzarli ulteriormente, verranno quindi proclamati anche due capoclasse. Nonostante l'unione della classe e l'impegno dei docenti per tenerli occupati, qualcuno provocherà il nuovo intervento del Preside. Ed intanto, tra gli allievi nascono anche le prime timide storie d'amore. Durante il secondo appuntamento di oggi, Giancarlo Magalli sarà – come sempre - la voce narrante dell'esperimento TV.

Il cast: docenti e studenti

Il Collegio nasce dal format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti. Il progetto televisivo è stato realizzato in collaborazione con Magnolia. Per la regia di Fabio Calvi e Fabrizio Deplano, troveremo anche stasera l'ampio corpo docente formato da: Alberto Faverio (Preside), Andrea Maggi (Italiano e Latino), Luca Raina (Storia e Geografia), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Berta Corvi (Francese), Massimo Fiocchi Malaspina (Canto corale), Fabio Caccioppoli (Educazione Fisica), Marco Larosa (Ballo), Lucia Gravante (Sorvegliante), Luigi Ferrari (Sorvegliante). Spazio poi per le studentesse: Arianna Triassi, Brunella Cacciuni, Camilla Maria Vittoria Ricciardi, Elisabetta Gibilisco, Gaia Malgieri, Ginevra Mandolese, Maddalena Sarti, Michelle Cavallaro, Noa Planas. E gli studenti: Davide Moccia, Dimitri Tincano, Edoardo Maragno, Federico Mancosu, Gabrielle Paul Sarmiento, Giuseppe Spitaleri, Marco Biò, Nagga Giona Baldina, Roberto Magro. Il Collegio, si trova in questa seconda edizione, all'interno del Collegio Convitto di Celana di Caprino Bergamasco, in provincia di Bergamo.

