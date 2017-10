Jeremias Rodriguez vs Simona Izzo / Video, lite e parole al veleno al Gf Vip: "Sei vecchia e ipocrita"

Simona Izzo

Gli animi nella Casa del Grande Fratello Vip 2 sono davvero infuocati. Dopo la diretta di ieri sera, si è infatti scatenata una nuova lite che ha visto protagonisti Simona Izzo e Jeremias Rodriguez. Il fratello di Cecilia e Belen non ha mandato giù dei comportamenti della Izzo e, nello specifico, il fatto di criticare le persone in puntata quando vengono attaccati da Ilary Blasi o Alfonso Signorini. Jeremias, molto attaccato a Marco Predolin (ieri squalificato), ha però voluto prendere le sue parti, ed è così sbottato contro l'attrice: “Non puoi attaccare Marco, sei la prima a dare il cattivo esempio! Sei vecchia, hai 80 anni!”. Una frase che non è affatto piaciuta alla Izzo, che ha allora risposto: “Io giovane lo sono stata, tu intelligente no!”.

NUOVA LITE NELLA CASA

Lo scontro è così proseguito per molti minuti ma i due non sono riusciti a trovare un punto d'incontro e un chiarimento; ecco perchè Luca Onestini ha portato Jeremias nel magazzino e ha cercato di farlo ragionare, facendo notare che le parole dette a Simona sono state esagerate, così come i comportamenti di Marco Predolin. Parole a vuoto quelle di Onestini, visto che Jeremias ha rincarato la dose e ha aggiunto: “Lei mi ha toccato su cose personali, mi ha ferito, io ho detto che è vecchia, ma potevo dire altro e non l’ho fatto, potevo dire ‘depressa di merd* che prende psicofarmaci per vivere'”. Dichiarazioni forti che sul web hanno inevitabilmente fatto scattere il pubblico che non approva l'aggressività del fratello di Belen e anzi condanna i suoi atteggiamenti arroganti, anche quando i contenuti possono essere giusti.

