L'INDIANA BIANCA/ Su Iris il film con Guy Madison e Frank Lovejoy (oggi, 3 ottobre 2017)

il film western in prima serata su Iris

NEL CAST GUY MADISON

L'indiana bianca, il film in onda su Iris oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere western che è stata diretta da Gordon Douglas nel 1953 mentre il cast è composto da Guy Madison, Frank Lovejoy, Helen Westcott, Vera Miles, Dick Wesson, Onslow Stevens e Steve Brodie. Guy Madison, Miles Archer nel film, è un attore americano scomparso nel 1996, molto noto tra gli anni 70 e 80. Alcuni dei suoi film più famosi sono I lunghi giorni dell'odio, Il baco da seta, Il figlio di Django e L'avventuriero delle Tortuga. La prima versione de L'indiana bianca venne distribuita con sistema stereoscopico, una particolare tecnica di proiezione cinematografica. Nel film L'indiana bianca è possibile ascoltare lo straordinario ed affascinante effetto del Wilhelm Scream, suono cinematografico utilizzato per enfatizzare le scene in cui un personaggio viene ucciso. Il primo film in cui questa tecnica venne impiegata fu Tamburi lontani, pellicola del 1951. L'indiana bianca è il secondo film della storia del cinema in cui il Wilhelm Scream venne utilizzato. L'effetto è impiegato per tre volte nel corso della pellicola. La stessa tecnica venne utilizzata dopo ben 24 anni nel film Guerre Stellari e l'ispirazione venne tratta proprio da L'indiana Bianca. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

L'INDIANA BIANCA, LA TRAMA DEL FILM

La trama de L'indiana bianca si sviluppa poco dopo la fine della Guerra di secessione in America. Il soldato Miles Archer viene richiamato dal proprio comandante perché le due ragazze scomparse durante il conflitto, Anne e Jennie, sono state rintracciate all'interno di un villaggio abitato da una tribù di pellerossa. Le fanciulle sono state rapite proprio dagli indiani. Il compito di Miles, è ovviamente quello di ritrovare le ragazze e salvarle dalle grinfie dei pellerossa. Il soldato, in un primo momento, non sembra disposto ad accettare la missione, perché troppo complessa e pericolosa. Tutto cambia, quando scopre che una delle due ragazze è la sorella di Johnny, un suo carissimo amico. Il colonnello forma per Miles una gruppo di soldati composto da ex criminali che desiderano redimersi dai proprio peccati commessi in passato. Raggiunto l'accampamento indiano in cui le due ragazze sono tenute prigioniere, Miles ed i suoi uomini riescono a portarle in salvo. Con grande sorpresa però, le due fanciulle non hanno intenzione di lasciare il villaggio dei pellerossa. Jennie è in procinto di sposare il capo villaggio ed Anne non vuole lasciare la tribù.

