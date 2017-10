LA GIUSTA CAUSA/ Su Rete 4 il film con Sean Connery e Ed Harris (oggi, 3 ottobre 2017)

il film thriller in seconda serata su Rete 4

NEL CAST SEAN CONNERY E ED HARRIS

La giusta causa, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 3 ottobre 2017 alle ore 23.25. Una pellicola thriller e dramamtica che è stata diretta da Arne Glimcher nel 1995, con protagonisti Sean Connery e Laurence Fishburne. Secondo le informazioni diffuse dalla stampa all'epoca, Sean Connery ha rifiutato il ruolo di King Edward I per il film Braveheart, con protagonista Mel Gibson, per poter affrontare invece questo nuovo lavoro. Nel cast sono presenti anche altri nomi importanti del grande schermo americano, da Ed Harris a Blair Underwood e da Kate Capshaw a Ruby Dee. La sceneggiatura è a cura invece di Jeb Stuart e John Katzenbach, che si sono ispirati liberamente al libro omonimo scritto da quest'ultimo. Da notare inoltre che James Newton Howard ha curato le musiche, mentre la fotografia è stata affidata a Lajos Koltai ed il montaggio è a cura di William M. Anderson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA GIUSTA CAUSA, LA TRAMA DEL FILM

La trama de La giusta causa si concentra su un delitto ed un legale, che deve risolvere il caso e salvare un presunto innocente dalla condanna a morte. Un professore liberare di Harward, Paul Armstrong, viene convinto a raggiungere la Florida per indagare sul caso di Bobby Ferguson, un ragazzo afroamericano accusato di omicidio. Secondo le indagini, avrebbe rapinato e ucciso una giovane ragazza e per questo rischia la sedia elettrica. Il detenuto tuttavia rivela di aver confessato il delitto in seguito alle torture di due detective, che lo hanno obbligato ad ammettere il crimine. Durante le sue ricerche, Armstrong scopre che il detective a cui è stato affidato il caso, Tanny Brown, ha realmente torturato il suo cliente. La trama si infittisce quando Ferguson rivela anche il nome dell'assassino, un certo Blair Sullivan, un noto serial killer che attende la sua esecuzione. Sullivan indicherà in seguito dove si trova l'arma del delitto, ma Brown interviene e cerca di impedire all'avvocato di fare luce sulla verità. Grazie alle abilità del legale, Ferguson verrà infine rilasciato e Sullivan riceverà la condanna a morte dal giudice. Il condannato si metterà poi in contatto con Armstrong e lo convincerà a fare visita ai suoi genitori, ma l'avvocato troverà i corpi della coppia smembrati. Si scopre così uno strano accordo fra l'ex assistito dell'avvocato e l'attuale detenuto. Per Armstrong il mistero si infittirà ancora di più quando scoprirà un collegamento fra Ferguson e la propria moglie, un Procuratore federale.

