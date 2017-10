LELE MORA/ “Sono tornato: nella mia scuderia Claudio Lippi, Irene Pivetti e Simona Ventura”

Lele Mora annuncia il suo ritorno come agente dei VIP

Lele Mora è tornato in pista come agente dei VIP: l’ha annunciato questa mattina a Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. "È ufficiale, mi sono rimesso in gioco" ha spiegato ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. E a lavorare con lui ci sono già grandi nomi: da Claudio Lippi a Irene Pivetti, da Simona Ventura a tanti altri, per cui, come ha commentato lui stesso, torna a lavorare "per regalare dei sogni a chi ha dell'arte". L’agente dei vip e talent scout di successo, processato e condannato per evasione fiscale, bancarotta fraudolenta e favoreggiamento della prostituzione, insomma, ha dichiarato di essere un “uomo nuovo” e di essere pronto a ripartire in grande stile, come dimostra il suo portafoglio clienti. In particolare Mora si sofferma a chiarire il suo rapporto con la Ventura: “Con Simona Ventura tutto chiarito, si torna insieme”. Per la conduttrice, l’agente sta costruendo “un vestito su misura”: “Stiamo preparando un percorso che darà grandi soddisfazioni.

VECCHI E NUOVI RANCORI, SUPERABILI E NON

“Tenevo Simona Ventura sempre in una conchiglia di bambagia – prosegue Mora-, non le facevo mai arrivare niente, la consigliavo su tutto e lei ha seguito sempre attentamente le mie dritte. Poi tra di noi c’è stato un disguido, ora torniamo a lavorare insieme. Speriamo possa essere una rinascita per entrambi”. Oltre a elencare il suo nutrito parco clienti, Mora parla anche di ex amici di rancori che, invece, sembrano insormontabili, come quello nei confronti di Alfonso Signorini: “Faceva l’insegnante, l’ho aiutato a diventare direttore di un giornale, ma non è stato un vero amico. Parla male di me dopo che gli ho dato una grande possibilità, dice cose che non vanno bene su di me, ma non mi interessa. Non lo considero più, faccia la sua vita, basta che stia lontano da me”. Insomma, tra odi e amicizie vcchie e nuove, Lele Mora ha deciso di proseguire con la sua carriera, nonostante ci sia stato un momento in cui ha pensato di cambiare lavoro. Idea che è però stata quasi subito accantonata. “In questi setti anni di vacche magre ho capito tante cose. L’importante è che ciò che è passato, sia di successo che di cose brutte, sia passato. Non devi vivere su ciò che è stato. Devi guardare avanti”.

